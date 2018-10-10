BTK heyetinden Reeder'a ziyaret
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu ve beraberindeki heyet, yerli akıllı cep telefonu ve tablet bilgisayar firması Reeder'ı ziyaret etti.
Karagözoğlu, Samsun Organize Sanayi Sitesi'nde yaklaşık iki ay önce açılışı yapılan, 180 kişinin istihdam edildiği Reeder fabrikasında, Reeder Yönetim Kurulu Üyesi Maggiu Fu ve Genel Müdür Yunus Hakan Binoz'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Yerli teknolojik yatırımların önemine vurgu yapan Karagözoğlu, Samsun'da bu tip bir yatırımın gerçekleşmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Böyle bir oluşumun Samsun'da olması bizim açımızdan gurur verici bir durum. Bu tecrübe, parça parça, küçükten başlayarak, inşallah daha iyi işler başarılarak yukarılara taşınacaktır." dedi.
BTK Başkanı Karagözoğlu, yerli üretimin her zaman yanında olduklarının altını çizerek, "Biz de burada yerli ve milli üretimi destekliyoruz. Burada Reeder çalışma ekibinden aldığımız bilgi doğrultusunda Ar-Ge faaliyetlerine ağırlık vererek daha başarılı çalışmalara imza atılacağına inanıyor, kendilerini üstün başarılarından ötürü tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.
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