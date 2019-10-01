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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
01.10.2019 - 15:58, Son Güncelleme:

BT yönetim cihazları pazarında ilk sıraya yükseldi

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BT yönetim cihazları pazarında ilk sıraya yükseldi

Vertiv, pazar araştırma şirketi IHS Markit’in KVM Anahtarlar ve Seri Konsollar için 2019 Raporu’nda 2018’in uzaktan BT yönetim cihaz üreticileri arasında gelire göre birinci sıraya yerleşti. Klavye, video ve fare (KVM) anahtarları ve seri konsollar pazarı 2018 yılında küresel olarak 723,5 milyon dolar büyüklüğe ulaşırken, pazarın 2019’da yüzde 5’ten fazla büyümesi bekleniyor.

IHS Markit raporu, küresel BT harcamalarının 2018 yılında yüzde 6’nın üzerinde büyüdüğünü ortaya koyarken, uzaktan BT yönetim cihazları pazarının da 2019-2022 yılları için olumlu bir görünüm sergileyerek istikralı büyüme sinyali verdiğini gösterdi. IHS Markit’e göre toplam BT harcamasındaki büyüme kadar önemli olan bir diğer önemli faktör de, veri merkezi kapasitesindeki genişlemede önemli rol oynayan dijital dönüşüm oldu. Raporda, KVM’ye geçişin nispeten düşük kabul edildiği gelişmekte olan pazarlardaki büyümenin de gelecekteki değişim için önem taşıdığının altı çizildi. 

IHS Markit İmalat Teknolojisi Uzman Analisti Alastair Smith, 2019’un başındaki düşük küresel BT harcamaları için “2019’un başında rüzgâra karşı hareket etmemize karşın, 2023 yılına kadarki BT harcama tahminlerinin yüksekliği KVM pazarı için de önemli bir itici güç olacaktır.” şeklinde konuştu. 

IHS Markit raporu, uzaktan BT yönetim pazarında, özellikle endüstriyel PC’ler alanındaki sınır bilişim çözümlerinde büyümeyi göz önüne seriyor. Zorlu şartlar ve uygulamalar için özel olarak güçlendirilmiş endüstriyel PC’ler, 2017 yılında 3,5 milyar dolarlık bir pazara hitap ediyordu ve IHS Markit’in tahminlerine göre, 2022 yılında bu pazar yüzde 4,1 yıllık bileşik büyüme oranı (CAGR) ile 4,3 milyar dolar büyüklüğe ulaşacak.

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