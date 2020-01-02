BT güvenliğine ayrılan bütçeler ortalamanın altında

Bazı analist raporlarında da belirtildiği gibi, tüm dünyada BT güvenliği bütçeleri yıllık olarak artmayı sürdürüyor. Kaspersky’nin dünya genelinde yaklaşık beş bin kurumla gerçekleştirdiği ankette de katılımcıların yüzde 70’i önümüzdeki üç yıl içinde BT güvenliği bütçelerini artırmayı planladığını belirtti.

Ancak Kaspersky IT Security Calculator’dan Ekim 2018-2019 dönemi arasında toplanan istatistiklere göre bazı şirketler bu eğilime ayak uydurmaktan uzak. Bu şirketlerin BT güvenliği harcaması ortalamanın altında kalıyor. KOBİ’lerde bu oran yüzde 45 seviyesindeyken kurumsal şirketlerde ise yüzde 50’ye ulaşıyor.

Bu dönemde genel olarak, KOBİ’lerin (yüzde 46) bütçelerini kurumsal şirketler (yüzde 38) ve çok küçük şirketlere (yüzde 16) göre daha fazla incelediği de ortaya çıktı. KOBİ’ler için bütçe konusu çok daha karmaşık bir yapıya sahip. Bu tip şirketlerde sorun yalnızca para konusunda değil aynı zamanda bütçe planlama sürecinde de yaşanıyor. İlgili siber güvenlik riskleri ve farklı hizmetler için koruma yöntemleri hakkında uzman insan kaynağı ihtiyacı nedeniyle plan yapmak zorlaşıyor.

Kaspersky B2B Ürün Pazarlama Müdürü Sergey Martsynkan “Bütçe planlaması şirketler için çok önemli bir süreç. Düzgün yatırımlarla şirketin mevcut siber güvenlik sorunlarına ve tehditlerine hazır olması sağlanmalı. Ancak bu çok zor bir iş çünkü siber güvenlik ihtiyaçlarının tam olarak anlaşılması, bunların nasıl karşılanacağının belirlenmesi ve maliyetinin ne olacağının hesaplanması gerekiyor.” dedi.