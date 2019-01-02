Brexit sonrası İngiltere Türk bilişimcileri bekliyor

İngiliz dijital ekonomisinin son yıllarda sergilediği çıkışın Brexit sonrasında hız kesmemesi için profesyonel iş gücüne ihtiyaç duyan yetkililer, küresel pazarlara erişmek isteyen bilişim profesyonellerini Londra başta olmak üzere İngiltere’de iş yapmaya davet ediyor.

Konuyla ilgili görüşlerine başvurduğumuz Vatandas.UK kurucusu Mehmet Polat şunları söyledi: “Araştırma verilerine göre küresel bağlantılar, İngiltere’nin dijital başarısının da anahtarı konumunda. Londra'daki teknoloji şirketlerinin müşterilerinin % 33'ü İngiltere dışındayken, bu oran diğer rakipleri olan Silikon Vadisi'nde % 30 ve Pekin'de % 7'dir. İşbirliği ve küresel bağlantı, İngiltere teknoloji sektörünün ekonominin geri kalanından 2,6 kat daha hızlı büyümesine yardımcı oluyor.”

Ankara Anlaşması Fırsatı

LexLegal Global’den Mehmet Polat, Brexit sonrası İngiltere’de bilişim sektörü profesyonelleri için ciddi bir fırsat sunacağını belirtiyor: “Bilişim teknolojisi sektöründe Brexit sonrası oluşacak açık İngiltere’nin Ankara Anlaşması kapsamında Türk vatandaşlarına sağladığı kolaylıklarla birlikte değerlendirildiğinde, özellikle bu sektördeki Türkiye’de bulunan yeteneklere İngiltere’de cazip fırsatlar sunuyor. İngiltere’deki bilişim teknolojisi sektörü Brexit sonrası, son derece çeşitli bir işgücüne dayandığı için, bu duruma kesinlikle adapte olmayı hedefliyor. Londra’da bulunan teknoloji şirketleri işçilerinin % 54'ünün İngiltere dışında doğmuş olması ve Singapur, Berlin ve Chicago'nun ardından dünyadaki dördüncü uluslararası işgücüne sahip şirketler olması bunu kaçınılmaz kılıyor.”

İngiliz Dijital Ekonomisi Büyüyor

2014'ten 2017'ye kadar dijital teknoloji sektörü istihdamı % 13,2 arttı. Ayrıca sektör işçileri de, ortalama olarak çalışan başına 10.000 £ daha üretken. Dijital teknoloji becerileri gerektiren işler, olmayanlara kıyasla daha yüksek maaşlar vadediyor. İşveren talebi de artıyor. İngiltere genelinde, işveren talebi, dijital teknoloji becerilerinin arzını geçiyor. Dijital olmayan teknoloji şirketleri, teknoloji her işe yayıldıkça ve yeni çalışma biçimleri geliştikçe, dijital teknoloji çalışanlarına daha fazla bağımlı hale geliyorlar.

Ancak sektörde, bazıları ekonominin geneli tarafından daha geniş biçimde paylaşılan zorluklar da yaşanmakta. Bunlar arasında, tabii ki İngiltere’nin AB ile değişen ilişkileri yer alıyor. İngiltere teknoloji sektörü, Avrupa'da ön plana çıkmaya devam ederken Brexit, İngiltere’yi daha büyük düşünmeye zorluyor. Bu nedenle İngiltere'nin sınırlarının ötesine bakması ve performansını gerçekten uluslararası ölçekte değerlendirmesi önem arz ediyor. Birçok kişi Brexit oylamasının teknoloji endüstrisini olumsuz etkileyeceğinden endişe duyuyordu, fakat tam tersine, 2017'de İngiltere'deki teknoloji sektörü, hızla büyüyen bir sektör olarak kendini her zamankinden daha güçlü bir şekilde kanıtladı.