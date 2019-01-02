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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Teknoloji
02.01.2019 - 08:25, Son Güncelleme:

Brexit sonrası İngiltere Türk bilişimcileri bekliyor

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Brexit sonrası İngiltere Türk bilişimcileri bekliyor

İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılma sürecinin bilişim sektöründeki nitelikli işgücü ihtiyacını artırması bekleniyor. İngiltere, Türkiye’nin de olduğu ülkelerden sağlayacağı nitelikli profesyonel çalışanlar ile bilişim alanındaki açığını kapatmayı hedefliyor.

İngiliz dijital ekonomisinin son yıllarda sergilediği çıkışın Brexit sonrasında hız kesmemesi için profesyonel iş gücüne ihtiyaç duyan yetkililer, küresel pazarlara erişmek isteyen bilişim profesyonellerini Londra başta olmak üzere İngiltere’de iş yapmaya davet ediyor.

Konuyla ilgili görüşlerine başvurduğumuz Vatandas.UK kurucusu Mehmet Polat şunları söyledi: “Araştırma verilerine göre küresel bağlantılar, İngiltere’nin dijital başarısının da anahtarı konumunda. Londra'daki teknoloji şirketlerinin müşterilerinin % 33'ü İngiltere dışındayken, bu oran diğer rakipleri olan Silikon Vadisi'nde % 30 ve Pekin'de % 7'dir. İşbirliği ve küresel bağlantı, İngiltere teknoloji sektörünün ekonominin geri kalanından 2,6 kat daha hızlı büyümesine yardımcı oluyor.” 

Ankara Anlaşması Fırsatı

LexLegal Global’den Mehmet Polat, Brexit sonrası İngiltere’de bilişim sektörü profesyonelleri için ciddi bir fırsat sunacağını belirtiyor: “Bilişim teknolojisi sektöründe Brexit sonrası oluşacak açık İngiltere’nin Ankara Anlaşması kapsamında Türk vatandaşlarına sağladığı kolaylıklarla birlikte değerlendirildiğinde, özellikle bu sektördeki Türkiye’de bulunan yeteneklere İngiltere’de cazip fırsatlar sunuyor. İngiltere’deki bilişim teknolojisi sektörü Brexit sonrası, son derece çeşitli bir işgücüne dayandığı için, bu duruma kesinlikle adapte olmayı hedefliyor. Londra’da bulunan teknoloji şirketleri işçilerinin % 54'ünün İngiltere dışında doğmuş olması ve Singapur, Berlin ve Chicago'nun ardından dünyadaki dördüncü uluslararası işgücüne sahip şirketler olması bunu kaçınılmaz kılıyor.” 

İngiliz Dijital Ekonomisi Büyüyor

2014'ten 2017'ye kadar dijital teknoloji sektörü istihdamı % 13,2 arttı. Ayrıca sektör işçileri de, ortalama olarak çalışan başına 10.000 £ daha üretken. Dijital teknoloji becerileri gerektiren işler, olmayanlara kıyasla daha yüksek maaşlar vadediyor. İşveren talebi de artıyor. İngiltere genelinde, işveren talebi, dijital teknoloji becerilerinin arzını geçiyor. Dijital olmayan teknoloji şirketleri, teknoloji her işe yayıldıkça ve yeni çalışma biçimleri geliştikçe, dijital teknoloji çalışanlarına daha fazla bağımlı hale geliyorlar. 

Ancak sektörde, bazıları ekonominin geneli tarafından daha geniş biçimde paylaşılan zorluklar da yaşanmakta. Bunlar arasında, tabii ki İngiltere’nin AB ile değişen ilişkileri yer alıyor. İngiltere teknoloji sektörü, Avrupa'da ön plana çıkmaya devam ederken Brexit, İngiltere’yi daha büyük düşünmeye zorluyor. Bu nedenle İngiltere'nin sınırlarının ötesine bakması ve performansını gerçekten uluslararası ölçekte değerlendirmesi önem arz ediyor. Birçok kişi Brexit oylamasının teknoloji endüstrisini olumsuz etkileyeceğinden endişe duyuyordu, fakat tam tersine, 2017'de İngiltere'deki teknoloji sektörü, hızla büyüyen bir sektör olarak kendini her zamankinden daha güçlü bir şekilde kanıtladı.

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