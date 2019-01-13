Breaking Bad efsanesi geri dönüyor
Breaking Bad, dünyanın en çok izlenen dizilerinden biri ve 5 sezon sürdü. Yıllar sonra Breaking Bad'in geri döndüğü müjdelendi; ancak dizi elbette devam etmeyecek, oyunu ile tekrar hafızamızı tazeleyeceğiz.
Breaking Bad'in son bölümü 2013 yılında yayınlandı ve o günden bu yana dizinin fanatikleri diziyi hiç unutmadı; yer yer çizimlerle ve fotoğraflarla internette karşımıza çıkmaya devam etti. Bu ilginin farkında olan Sony ve FTX Games ise Breaking Bad temalı bir mobil oyun geliştirdiklerini dünyaya duyurdu.
Hem iOS hem de Android cihazlara gelmesi beklenen Breaking Bad: Criminal Elements isimli bu oyun bedava sunulacak. Plamee tarafından geliştirilmesi beklenen oyunun yayıncılık tarafı ise FTX Games'e ait. TV'de gördüğümüz gibi oyunda da yine Walter, Jesse, Gus ve hatta Saul karşımızda olacak.
Daha çok bir strateji oyunu olması beklenen Breaking Bad'in çıkış tarihi ise 2020 senesini bulacak.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle