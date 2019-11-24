Brawlhalla telefonlara geliyor! Ücretsiz oynanabilecek
Atlanta'daki Brawlhalla Dünya Şampiyonası'nda Ubisoft, oyuncuları Valhalla salonlarında zafer mücadelesine götüren, oynaması ücretsiz platform dövüş oyunu olan Brawlhalla'nın 2020'de mobil cihazlara; iPhone ve iPad için App Store’da ve Android cihazlar için Google Play’de çıkacağını duyurdu.
47'den fazla benzersiz Efsaneden birini seçen oyuncular, tek oyunculu ve ortak oyunculu modlarının yanı sıra çevrimiçi ve yerel yarışmalara da katılabilir. Bu Efsanelere ek olarak, oyuncular Hellboy ve Adventure Time’daki Finn ve Jake gibi ünlü karakterlerle de oynayabilir.
Mobil Brawlhalla oyuncuları oyun çıktığında, desteklenen tüm platformlarla birlikte oynayabilecekler. Bunlar ise şöyle: Nintendo Switch sistemi, PlayStation 4, Xbox One X ve Windows PC de dahil olmak üzere Xbox One cihaz ailesi.
Oyuncular, Brawlhalla web sitesinde, mobilde ilk oynayanlardan biri olma şansı için bu adresten kaydolabilir: Brawlhalla.com/mobile
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