Braun'dan yılbaşı için yeni tıraş makineleri
P&G markası Braun, son teknolojiyi kullanan yeni nesil tıraş makinelerini görücüye çıkardı.
Braun MGK 3080, 4 çoklu bakım kiti 9 ayrı kesim şeklini bir arada barındırıyor. 60 dakika çalışma süresi ile ıslak ve kuru kullanılabilmesinin yanında iki sabit tarak 2 mm'lik adımlarda 13 uzunluk ayarı ile hassas bir görünüm elde edilmesini amaçlıyor.
Braun 9 Serisi ise 10 farklı boyuta adapte olabilen, 5 farklı kesme aparatının bir arada olmasıyla dakikada 40.000 çapraz kesme hareketine sahip Syncro Sonic teknolojisini kullanıyor. Sakal yoğunluğuna kendini uyarlayan AutoSense teknolojisi en fazla ihtiyaç duyulan noktalarda daha etkin kullanılabiliyor.
Braun Series 7, Akıllı AutoSense ve SyncroSonic teknolojisini kullanıyor ve tek bir darbede kişiselleşmiş yakın tıraş imkanı sunuyor. Braun Series 5 de ve AutoSense teknolojisi ve Comfort FlexHead ile geniş ve küçük alanlarda gezinebiliyor.
Son olarak Braun Series 3 ise MicroComb teknolojisi ile sakalların daha kalın tıraş bıçakları arasından geçmesini sağlıyor.
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