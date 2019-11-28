Braun, yeni akıllı traş makinelerini ortaya çıkardı
Braun, akıllı tıraş makineleri portfolyosuna yeni Seri 8 ve 9 modellerini ekledi, tanıtımını yaptı. Peki yeni ürünler neler sunuyor?
P&G markası Braun’un tıraş makinesi portfolyosuna eklediği yeni 8 ve 9 serisi ile erkekelrin kişisel bakım rutininin kolaylaştırılması hedefleniyor. Braun Seri 9, tek bir dokunuşla tıraş deneyimi sunarken, yeni Braun Seri 8 ise en zorlu alanlarda bile cilde hassas bir yakınlık sağlayarak işlemi gerçekleştiriyor.
Şirketin son teknolojiye sahip yeni akıllı tıraş makineleri Seri 8 & 9 kaç kere, hangi aralıklarla ve ne kadar zamanda tıraş olduğunuzu anlıyor. Tasarımı ve yeni bildirim ekranı ise siz tıraş olurken sürekli veri toplayarak daha iyi bir performans için tavsiyelerde bulunuyor; başlığı ne zaman temizlemeniz ve değiştirmeniz gerektiğini söylüyor. Ayrıca yeni bildirim ekranından şarjınızın ne kadar kaldığını da görebilirsiniz.
Daha büyük bir pile sahip olan 9 ve 8 serisi, diğer modellerine göre %20 daha uzun şarj ömrü ile 60 dakikalık etkileyici bir tıraş süresi, 5 dakikalık hızlı şarj fonksiyonu sunuyor. Şirketin akıllı SyncroSonic teknolojisi sayesinde dakikada 30.000 çapraz kesme hareketi ve 32 bit işlemcisi ile makinenin gücünü sakalınızın ihtiyacına ve yoğunluğuna göre otomatik olarak ayarlıyor. Ayrıca ıslak ve kuru olarak kullanılabiliyor.
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