Brand Week Istanbul için geri sayım başladı
Brand Week Istanbul bu yıl ‘’Geleceği Tasarlamak’’ mottosuyla; hayal eden, üreten, geleceğe dair fikirler üreten birçok marka temsilcisini, bilim insanını ve sanatçıyı bir araya getirmeye hazırlanıyor. 4-8 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek olan ilham verici buluşmalar şimdiden büyük bir merakla bekleniyor.
Etkinliğin bu yılki temasıyla ilgili manifesto şöyle: Gelecek yarından değil, bugünden başlar. Bugünkü hayallerimiz, bugünkü emeğimiz ve bugünkü yatırımlarımız, geleceğin nasıl şekilleneceğini belirler. Hem insan hayatında hem de iş dünyasında “gelecek” öylesine güçlü bir zaman dilimidir ki, elimizde henüz hiçbir somut veri olmasa da geçmişten daha güçlü bir motivasyon kaynağına, bir umuda dönüşür.
Bu manifestodan yola çıkarak, güzel bir geleceği yaratma iradesiyle ortaya çıkan hikâyelerin, inovasyonların, tasarımların, kişilerin ve sosyal sorumluluk projelerinin gündeme geleceği Brand Week Istanbul 2019’da, umut dolu bir geleceği tasarlamanın yöntemleri konuşulacak.
Türkiye’deki pazarlama ve iletişim endüstrisinin profesyonellerini, dünyanın en yaratıcı isimleri, fikirleri ve işleriyle buluşturmayı hedefleyen Brand Week İstanbul, son yıllarda bir ekonomi ve finans merkezi olarak hızla yükselen İstanbul’u, sahip olduğu büyük potansiyelle bir yaratıcılık üssü olarak konumlandırmayı da hedefliyor. Fikirleriyle ve markalarıyla değişim yaratmak isteyenlere ilham vermeyi amaçlayan bu organizasyonda bu yıl da çok önemli konuşmacılar yer alacak. İşte o konuşmacılardan bazıları:
John Zimmerman
Etkileşim Tasarımı Profesörü, Carnegie Mellon Üniversitesi
Feryal Özel
Astronomi ve Astrofizik Profesörü, Arizona Üniversitesi
Hossein Houssaini
Pe Advisor & Kurucu, Ho
Leo Macias
Global Chief Creative Officer, Laundry Service
Les Binet
Head of Effectiveness, Adam & Eve DDB
Sally Helgesen
Yazar, Liderlik Danışmanı
Serkant Ali Çetin
Fizik Profesörü, İstanbul Bilgi Üniversitesi
Yves Bergquist
AI Director of the Project on AI & Neuroscience in Media, USC Entertainment Technology Center
Şinasi Furkan AVCI
twitter.com/snsfrknvc
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