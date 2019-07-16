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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
16.07.2019 - 09:06, Son Güncelleme:

Brand Week Istanbul için geri sayım başladı

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Brand Week Istanbul için geri sayım başladı

Brand Week Istanbul bu yıl ‘’Geleceği Tasarlamak’’ mottosuyla; hayal eden, üreten, geleceğe dair fikirler üreten birçok marka temsilcisini, bilim insanını ve sanatçıyı bir araya getirmeye hazırlanıyor. 4-8 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek olan ilham verici buluşmalar şimdiden büyük bir merakla bekleniyor.

Etkinliğin bu yılki temasıyla ilgili manifesto şöyle: Gelecek yarından değil, bugünden başlar. Bugünkü hayallerimiz, bugünkü emeğimiz ve bugünkü yatırımlarımız, geleceğin nasıl şekilleneceğini belirler. Hem insan hayatında hem de iş dünyasında “gelecek” öylesine güçlü bir zaman dilimidir ki, elimizde henüz hiçbir somut veri olmasa da geçmişten daha güçlü bir motivasyon kaynağına, bir umuda dönüşür.

Bu manifestodan yola çıkarak, güzel bir geleceği yaratma iradesiyle ortaya çıkan hikâyelerin, inovasyonların, tasarımların, kişilerin ve sosyal sorumluluk projelerinin gündeme geleceği Brand Week Istanbul 2019’da, umut dolu bir geleceği tasarlamanın yöntemleri konuşulacak.

Türkiye’deki pazarlama ve iletişim endüstrisinin profesyonellerini, dünyanın en yaratıcı isimleri, fikirleri ve işleriyle buluşturmayı hedefleyen Brand Week İstanbul, son yıllarda bir ekonomi ve finans merkezi olarak hızla yükselen İstanbul’u, sahip olduğu büyük potansiyelle bir yaratıcılık üssü olarak konumlandırmayı da hedefliyor. Fikirleriyle ve markalarıyla değişim yaratmak isteyenlere ilham vermeyi amaçlayan bu organizasyonda bu yıl da çok önemli konuşmacılar yer alacak. İşte o konuşmacılardan bazıları:

John Zimmerman

Etkileşim Tasarımı Profesörü, Carnegie Mellon Üniversitesi

Feryal Özel

Astronomi ve Astrofizik Profesörü, Arizona Üniversitesi

Hossein Houssaini

Pe Advisor & Kurucu, Ho

Leo Macias

Global Chief Creative Officer, Laundry Service

Les Binet

Head of Effectiveness, Adam & Eve DDB

Sally Helgesen

Yazar, Liderlik Danışmanı

Serkant Ali Çetin

Fizik Profesörü, İstanbul Bilgi Üniversitesi

Yves Bergquist

AI Director of the Project on AI & Neuroscience in Media, USC Entertainment Technology Center

Şinasi Furkan AVCI
twitter.com/snsfrknvc

 

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