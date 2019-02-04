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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
A.A.
04.02.2019 - 13:03, Son Güncelleme:

Bozuk aküler ilkokul mezunu mucidin gelir kapısı oldu

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Bozuk aküler ilkokul mezunu mucidin gelir kapısı oldu

Batman'da, ilkokul mezunu Muhammed Karataş, bitki ve temizlik ürünlerinden elde ettiği karışımla ömrünü yitirmiş aküleri yeniden çalıştırmayı başardı.

Kozluk ilçesine bağlı Gümüşörgü köyünde doğan Karataş, ilkokulu okuduktan sonra aile bütçesine katkı sunmak için çobanlık yapmaya başladı. 

Bir süre sonra işsiz kalan Karataş, ailesiyle birlikte 1999'da Batman'a geldikten sonra, hamallık yaparak, inşaatlarda çalıştı.

Üç ay önce evde bozulan ışıldağını tamirciye götüren ve para sıkıntısı yaşadığı için ışıldağı tamir ettiremeyen Karataş, ışıldağını tamir etmeye çalıştı. 

Elektrik ve elektroniğe merakı olan Karataş, ağaç yapraklarını kaynatarak içine belirlediği aralarında çamaşır suyunun da olduğu bazı temizlik ürünlerini de karıştırarak bir sıvı elde etti. 

Elde ettiği sıvıyı şırınga yardımıyla ışıldağın aküsüne boşaltan Karataş, ışıldağı çalıştırmayı başardı. 

Daha sonra kentteki hurdacıları dolaşan Karataş, ömrünü yitirmiş bozuk aküleri 1-2 liraya satın almaya başladı. 

Karataş, evde hazırladığı karışımlarla yeniden çalıştırdığı aküleri 10 liraya satmaya başladı. 

Karataş, sattığı akülerle hem ailesini geçindiriyor hem de 2 çocuğunu okutuyor. 

AA muhabirine konuşan 30 yaşındaki Muhammed Karataş, köyden göç ettikten sonra bir türlü işlerinin rast gitmediğini söyledi. 

Elektrik, elektroniğe merakının olduğunu anlatan Karataş, şunları kaydetti: 

"Bir ara evdeki ışıldağım bozuldu. Bunu tamir etmek istedim. Yaprak toplayıp suda kaynattım, içine temizlik maddelerinden oluşturduğum bir karışımı da ilave ettim. Ortaya çıkan sıvıyı ışıldağın aküsüne koyarak ışıldağı çalıştırmayı başardım." 

Hurdacıları gezerek aküleri satın alıyor 

Hurdacıları dolaşarak aküleri satın aldığını aktaran Karataş, "Hurdacıları gezerek hurda aküleri topluyorum. 2 liraya aldığım aküler, karışımla birlikte bana maliyeti 3 liraya geliyor. Bunları 10 liraya satıp ailemi geçindiriyorum. 50'ye yakın sattım. Şuan da işlerim çok güzel. Bütün bunlar evdeki ışıldağımın bozulmasıyla aklıma geldi. İş yoktu, bozulan ışıldağı kendime iş yaptım, uğraştım ve başardım." ifadelerini kullandı. 

Karataş, çalışmalarını evin mutfağında yürüttüğü için zaman zaman eşinden fırça yediğini de dile getirdi.

Karataş, şunları kaydetti:

"Tek eksiğim çalışma alanım yok, ondan dolayı mutfakta yapıyorum o da zor oluyor. Bu işe girdiğimi duyan akrabalarım da bozulan ışıldak akülerini bana getirmeye başladı. Zaman zaman eşim tepki de gösteriyor ama başka çalışacak yerim yok. Yetkililerden isteğim bana yer vermeleridir." 

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