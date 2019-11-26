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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
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26.11.2019 - 14:56, Son Güncelleme:

Bozdoğan Füzesi, Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterine girecek

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Bozdoğan Füzesi, Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterine girecek

TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsünce (SAGE) Göktuğ Projesi kapsamında geliştirilen Bozdoğan Füzesi, 2020 yılında uçaktan test atışlarının tamamlanmasından sonra Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) envanterine dahil olacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti Grup Toplantısı'ndaki konuşmasında yer verdiği Bozdoğan Füzesi'yle ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Milyonlarca dolar maliyetle alınan havadan havaya füzelerin muadilinin yerli ve milli olarak seri üretiminin yapılması için artık gün sayıldığına işaret edilen açıklamada, savaş uçaklarına entegre olacak havadan havaya füze Bozdoğan'ın, fırlatma rampasından yapılan güdümlü atışlarında tam isabet sağladığı aktarıldı.

Açıklamada, TÜBİTAK SAGE tarafından 2013'ten beri üzerinde çalışılan Göktuğ Projesi kapsamında geliştirilen Bozdoğan Füzesi'nin, 2020'de uçaktan test atışlarının tamamlanmasından sonra TSK envanterine gireceğine dikkat çekilerek, "Görüş içi hava savunma füzesi Gökdoğan da etkili bir patlayıcı başlığa ve kızılötesi yol gösterici sisteme sahip. İlk testlerinden başarıyla geçen bu füze, Milli Muharip Uçağına ve F-16 savaş uçaklarına monte edilecek." ifadesi kullanıldı.

Havadan havaya füzelerin, havadan karaya veya satha gibi dünyadaki tüm füze çeşitlerine göre teknolojik açıdan, "füzelerin efendileri" olarak kabul edildiği belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"En teknolojik, en akıllı, en otonom hareket kabiliyetli, hızlı ve çevik olan füzeler havadan havaya füzelerdir. Mühendislerimizin ürettiği Bozdoğan, bu özellikleri taşıyan teknoloji harikası bir füzedir. Göktuğ Projesi kapsamında geliştirilen füzelerden bir tanesi olan ve kızıl ötesi arayıcı başlığa sahip Bozdoğan, dün, uçaktan yapılacak atışlı testlerin öncesinde, savaş uçağını temsil eden fırlatma platformundan ateşlendi. Test sırasında füze, havada yaklaşık 4 kilometre irtifada seyreden bir hedefe angaje oldu ve gerçekleştirilen atış başarıyla sonuçlandı. Ses hızının çok üstünde uçan ve yüksek manevra yeteneğine sahip bu füzemizin uçaktan atışlı testleri de 2020 yılında yapılacak."

Açıklamada, proje tamamlandığında, savaş uçaklarında kullanılan hava-yer silahlarına ek olarak hava-hava silahlarının da yerli ve milli olacağı vurgulandı. 

Bozdoğan'ın Milli Muharip Uçağına entegre olmasıyla da Türkiye'nin kendi uçağında kendi kendi silahlarını kullanacağı belirtilen açıklamada, "Dünyada sadece 9 ülkenin ürettiği havadan havaya füzemizin devreye girmesiyle hava savunma sistemimizin yerlileşme oranı yükselecek. Ayrıca ülkemiz en son, F-16C ve D modellerinde kullanılmak üzere F-16 CCIP kapsamında 35,7 milyon dolar maliyetle 127 adet AIM-9X ve 22 adet AIM-9X Captive eğitim füzesi satın almıştı. Bozdoğan'ın devreye girmesiyle birlikte bu paralar ülkemizde kalacak." ifadesi kullanıldı.

Bakan Varank'tan değerlendirme

Bu arada, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da konuya ilişkin Twitter hesabından videolu paylaşımda bulundu. 

Varank, paylaşımında, "Tarih yazmaya devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın müjdesini verdiği, TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen görüş içi hava-hava füzesi Bozdoğan, hedef uçağa yapılan ilk güdümlü atış testini başarıyla tamamladı." değerlendirmesinde  bulundu.

Oyunlar 150 milyar dolara dayandıPC ve konsol oyunları geride kalıyor, mobil oyunlar dahil oyun sektörü sadece 2019'da 150 milyar dolara yakın gelir yaratarak geleceği şekillendirmeye başladı bile. Dubai'de gerçekleştirilen On.DXB etkinliği kapsamında PUBG Mobile'ın mimarı Tencent'in daveti üzerine oyun zirvesini yakından takip ederken, Digital Age Yazı İşleri Müdürü Savaş Önemli ve ShiftDelete.Net'ten Gökey Yılmazer ile oyunlar üzerine bir söyleşi gerçekleştirdik.
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