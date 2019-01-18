Boynuz kulaÄŸÄ± geçti, Facebook WhatsApp'Ä±n gerisinde kaldÄ±!
Facebook'un yÄ±llar Ã¶nce satÄ±n aldÄ±ÄŸÄ± ve bugÃ¼n dÃ¼nyanÄ±n bir numaralÄ± mesajlaÅŸma uygulamasÄ± olan WhatsApp, sonunda sahibini de geÃ§meyi baÅŸardÄ±. Aktif kullanÄ±cÄ± bazÄ±nda WhatsApp, 2018 yÄ±lÄ±nÄ±n son gÃ¼nÃ¼nde 1.5 milyar aktif kullanÄ±cÄ± sayÄ±sÄ±na ulaÅŸarak tarihinde ilk kez Facebook'u ezip geÃ§miÅŸ oldu.
Son gÃ¼nlerde 'ArtÄ±k Facebook kullanmÄ±yorum' ya da 'Daha seyrek Facebook'a bakÄ±yorum' yorumlarÄ±nÄ± daha sÄ±k duymaya baÅŸlamÄ±ÅŸsÄ±nÄ±zdÄ±r. AslÄ±nda bu durum sadece sizin etrafÄ±nÄ±zda geliÅŸen bir durum deÄŸil, tÃ¼m dÃ¼nyada Facebook'tan 'ufaktan' uzaklaÅŸma durumu sÃ¶z konusu. Sahibi olduÄŸu WhatsApp'ta ise durum tam tersi ve popÃ¼ler uygulama bÃ¼yÃ¼meye devam ediyor. Bunun en Ã§arpÄ±cÄ± Ã¶rneÄŸi de yÄ±l sonunda WhatsApp'Ä±n 1.5 milyar aktif kullanÄ±cÄ±ya ulaÅŸmasÄ± ve tarihinde ilk kez Facebook'u geride bÄ±rakmasÄ± oldu.Â
2018 yÄ±lÄ±nÄ±n ilk gÃ¼nlerinde liderlik Facebook'ta olmuÅŸ olsa da, yÄ±lÄ±n son aylarÄ±nda WhatsApp'in Facebook'u yakaladÄ±ÄŸÄ± ve sonrasÄ±nda da geÃ§tiÄŸi gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor. Genel hatlarÄ±yla bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ± zaman Facebook, 2018â€™deki aylÄ±k ortalama aktif kullanÄ±cÄ± sayÄ±sÄ± aÃ§Ä±sÄ±ndan WhatsAppâ€™i yenmeyi baÅŸarmÄ±ÅŸ durumda ancak bÃ¼yÃ¼me hÄ±zÄ± ve son durum gÃ¶z Ã¶nÃ¼ne alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nda Facebook'un liderliÄŸi WhatsApp'e kaptÄ±rdÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±kÃ§a gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.Â
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