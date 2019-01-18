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YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
18.01.2019 - 08:30, Son GÃ¼ncelleme:

Boynuz kulaÄŸÄ± geçti, Facebook WhatsApp'Ä±n gerisinde kaldÄ±!

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Boynuz kulaÄŸÄ± geçti, Facebook WhatsApp'Ä±n gerisinde kaldÄ±!

Facebook'un yÄ±llar Ã¶nce satÄ±n aldÄ±ÄŸÄ± ve bugÃ¼n dÃ¼nyanÄ±n bir numaralÄ± mesajlaÅŸma uygulamasÄ± olan WhatsApp, sonunda sahibini de geÃ§meyi baÅŸardÄ±. Aktif kullanÄ±cÄ± bazÄ±nda WhatsApp, 2018 yÄ±lÄ±nÄ±n son gÃ¼nÃ¼nde 1.5 milyar aktif kullanÄ±cÄ± sayÄ±sÄ±na ulaÅŸarak tarihinde ilk kez Facebook'u ezip geÃ§miÅŸ oldu.

Son gÃ¼nlerde 'ArtÄ±k Facebook kullanmÄ±yorum' ya da 'Daha seyrek Facebook'a bakÄ±yorum' yorumlarÄ±nÄ± daha sÄ±k duymaya baÅŸlamÄ±ÅŸsÄ±nÄ±zdÄ±r. AslÄ±nda bu durum sadece sizin etrafÄ±nÄ±zda geliÅŸen bir durum deÄŸil, tÃ¼m dÃ¼nyada Facebook'tan 'ufaktan' uzaklaÅŸma durumu sÃ¶z konusu. Sahibi olduÄŸu WhatsApp'ta ise durum tam tersi ve popÃ¼ler uygulama bÃ¼yÃ¼meye devam ediyor. Bunun en Ã§arpÄ±cÄ± Ã¶rneÄŸi de yÄ±l sonunda WhatsApp'Ä±n 1.5 milyar aktif kullanÄ±cÄ±ya ulaÅŸmasÄ± ve tarihinde ilk kez Facebook'u geride bÄ±rakmasÄ± oldu.Â

Boynuz kulaÄŸÄ± geÃ§ti, Facebook WhatsAppÄ±n gerisinde kaldÄ±


2018 yÄ±lÄ±nÄ±n ilk gÃ¼nlerinde liderlik Facebook'ta olmuÅŸ olsa da, yÄ±lÄ±n son aylarÄ±nda WhatsApp'in Facebook'u yakaladÄ±ÄŸÄ± ve sonrasÄ±nda da geÃ§tiÄŸi gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor. Genel hatlarÄ±yla bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ± zaman Facebook, 2018â€™deki aylÄ±k ortalama aktif kullanÄ±cÄ± sayÄ±sÄ± aÃ§Ä±sÄ±ndan WhatsAppâ€™i yenmeyi baÅŸarmÄ±ÅŸ durumda ancak bÃ¼yÃ¼me hÄ±zÄ± ve son durum gÃ¶z Ã¶nÃ¼ne alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nda Facebook'un liderliÄŸi WhatsApp'e kaptÄ±rdÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±kÃ§a gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.Â 

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