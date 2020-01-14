Böylesi daha önce görülmedi! Buzulda keşfedilen virüs...

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15 bin yıl önce, Tibet Platosu'nda bir miktar su donarak bir buzulun parçası haline geldi. İnsanlar köpekleri evcilleştirmekle meşgulken, milyonlarca mikroskobik organizma da buzullarda barınıyordu. Fakat, minik yaşam formlarının çoğu yavaşça bozuldu veya öldü. 2015 yılında ise ABD ve Çin'den gelen araştırma grubu, ne bulabileceklerini görmek için buz parçasına 50 metrelik çukur açtılar. Bu çalışmalar sonucunda, 28'i yeni olmak üzere pek çok antik virüs keşfettiler.

Araştırma sonuçlarına göre bulunan virüsler, bilim insanlarına Dünya'nın evrim ve iklim tarihine bir bakış açısı sunuyor. Gezegenin değişimi ve iklim değişikliği konusunda önemli ipuçları verebilir. Araştırmacılar, buzulların çeşitli virüslere ev sahipliği yaptığını ama bu virüslerin buz mikrobiyomları üzerindeki etkilerinin keşfedilmediğini belirtiyor.

Tibet Platosu'ndan alınan örnekler ilk olarak temizlendi. Ardından -5 derecede tutulan buzlar etonelle daha sonra da suyla yıkanıp incelemeye alındı. İncelemeler sonucunda 28'i daha önce keşfedilmemiş 33 farklı virüs bulundu. Araştırmacılar, bu virüslerin daha önce görülmemiş olmasının şaşırtıcı olmadığını ancak tamamını tanımlamaktan çok uzak olduklarını belirtti.

Ancak iklim değişikliklerinin etkileri, bilim insanlarının buzulda korunan antik virüslerin keşfini imkansız hale getirebilir. Ayrıca, araştırmaya göre ısının artması buzulların antik virüsleri çevreye salmasına neden olabilir. Bunun en kötü örneği 2016 yılında, Sibirya'daki şarbon salgınında yaşandı. Salgında 2 binden fazla ren geyiği öldü. Pek çok kişi de hastaneye kaldırıldı. Donmuş virüsler de benzer sorunlara neden olabilir.