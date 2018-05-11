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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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11.05.2018 - 18:08, Son Güncelleme:

Boston Dynamics'in yeni insansı robotu doğada böyle koşuyor!

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Boston Dynamics'in yeni insansı robotu doğada böyle koşuyor!

ABD'li robot şirketi Boston Dynamics, ürettiği insansı robot Atlas'a robotun doğal ortamlarda koşabilmesini ve karşısına çıkan engelleri zıplayarak aşabilmesini sağlayan güncellemeler yaptı.

Şirketin YouTube sayfasında yayımladığı yeni videoda, Atlas'ın dış mekanda, yer yer eğimli olan çayırlık bir alanda koştuğu ve karşısına çıkan bir ağaç kütüğünü zıplayarak aştığı görülüyor.

Sayfada yayınlanan başka bir videoda ise yine şirketin ürettiği "SpotMini" adlı, dört ayaklı, küçük bir köpeği andıran robotun bir ofis ve laboratuvar kompleksi içinde serbestçe dolaştığı görülüyor. Robot, dolaşırken yönünü kendi başına tayin edebiliyor.

Şirket yetkilileri videoya koydukları açıklamada, SpotMini'nin bağımsız olarak hareket etmeden önce bir şirket mühendisi tarafından uzaktan kumanda edilerek alanda dolaştırıldığı ve bu sırada bölgeyi haritalandırdığını belirtti. Robotun bu verileri daha sonra bağımsız hareketi sırasında kullanmak üzerine hafızasına kaydettiği ifade edildi. 

Atlas'ın açık alanda dolaştığı bölgenin daha önce hafızaya alınıp alınmadığına ilişkin ise bir açıklama yapılmadı. 

Şirket daha önce Atlas'ın kontrollü ortamlarda hareket ettiği, zıplayarak engelleri aştığı videolar yayımlamıştı. Yayınlanan bu videolardan birinde robot havada ters takla atıyordu.

Robot üretimim alanında öncü bir şirket olan Boston Dynamics 1992 yılında Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) bünyesinde kuruldu. Amerikan silahlı kuvvetleri için geliştirdiği robot projeleriyle ün yapan şirket 2013 yılında Google'ın araştırma ve geliştirme projeleri şirketi Google X tarafından satın alındı. Şirketin tüm hisseleri 2017 yılında Japon Softbank'a devredildi.

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