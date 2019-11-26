Boston Dynamics'in robot köpeği bomba imha ekibinin bir parçası oldu
Boston Dynamics tarafından geliştirilen Spot isimli robot köpek, test aşamasından çıktı, bomba imha ekibine girmeyi başardı.
Robotların geleceği uzun süredir tartışma konusu. Kimi insanların işini elinden alacağını düşüneceğinden yapay zeka ve bağlantılı robot teknolojilerine mesafeli yaklaşırken, kimi de robotların dünya için hayati bir öneme sahip olduğunu düşünüyor. Bu tartışma süregelirken, Boston Dynamics daha önce test aşamasında görüntüleri ortaya çıkan robot köpeği Spot'u kullanışlı bir alana dahil etti.
Spot şimdilerde Massachusetts Eyalet Polisi tarafından bomba imha çalışmalarında kullanılıyor. Polis sözcüsü David Procopio konuyla ilgili olarak: “Robot teknolojisi, potansiyel olarak tehlikeli ortamlar hakkında durumsal farkındalık sağlama kabiliyeti nedeniyle kolluk kuvvetleri için değerli bir araçtır.” ifadelerini kullanıyor.
Boston Dynamics'ten Michael Perry ise insanların girmesinin tehlikeli olduğu ortamlara Spot'un fiziksel olarak kolayca ilgili alana girebildiğini ve tehlikeyi bertaraf edebildiğini kaydetti. Perry sözlerini şöyle sürdürdü: “Şu an için en büyük ilgi alanımız, robotu, bir kişiyi göndermenin çok tehlikeli olduğu bir ortamda bilgi toplaması için göndermek. Ancak fiziksel olarak alanla etkileşime girmiyor.”
Robotların yer yer silahlandırılma durumu da yakın gelecekte karşımıza çıkacak. Ancak bu konuda tartışmalar bitecek gibi değil; zira tüm bu olumsuz bakış açısına rağmen Perry, kiralama sözleşmelerinde, robotun insanlara zarar verebilecek veya korkutacak şekilde kullanılmasını önleyecek bir maddenin de bulunduğunu sözlerine ekliyor.
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