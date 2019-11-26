Boston Dynamics'in robot köpeği bomba imha ekibinin bir parçası oldu

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriBoston Dynamics'in robot köpeği bomba imha ekibinin bir parçası oldu
GeriTeknoloji Boston Dynamics'in robot köpeği bomba imha ekibinin bir parçası oldu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
26.11.2019 - 09:30, Son Güncelleme:

Boston Dynamics'in robot köpeği bomba imha ekibinin bir parçası oldu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Boston Dynamics'in robot köpeği bomba imha ekibinin bir parçası oldu

Boston Dynamics tarafından geliştirilen Spot isimli robot köpek, test aşamasından çıktı, bomba imha ekibine girmeyi başardı.

Robotların geleceği uzun süredir tartışma konusu. Kimi insanların işini elinden alacağını düşüneceğinden yapay zeka ve bağlantılı robot teknolojilerine mesafeli yaklaşırken, kimi de robotların dünya için hayati bir öneme sahip olduğunu düşünüyor. Bu tartışma süregelirken, Boston Dynamics daha önce test aşamasında görüntüleri ortaya çıkan robot köpeği Spot'u kullanışlı bir alana dahil etti. 

Spot şimdilerde Massachusetts Eyalet Polisi tarafından bomba imha çalışmalarında kullanılıyor. Polis sözcüsü David Procopio konuyla ilgili olarak: “Robot teknolojisi, potansiyel olarak tehlikeli ortamlar hakkında durumsal farkındalık sağlama kabiliyeti nedeniyle kolluk kuvvetleri için değerli bir araçtır.” ifadelerini kullanıyor.

Boston Dynamics'ten Michael Perry ise insanların girmesinin tehlikeli olduğu ortamlara Spot'un fiziksel olarak kolayca ilgili alana girebildiğini ve tehlikeyi bertaraf edebildiğini kaydetti. Perry sözlerini şöyle sürdürdü: “Şu an için en büyük ilgi alanımız, robotu, bir kişiyi göndermenin çok tehlikeli olduğu bir ortamda bilgi toplaması için göndermek. Ancak fiziksel olarak alanla etkileşime girmiyor.” 

Robotların yer yer silahlandırılma durumu da yakın gelecekte karşımıza çıkacak. Ancak bu konuda tartışmalar bitecek gibi değil; zira tüm bu olumsuz bakış açısına rağmen Perry, kiralama sözleşmelerinde, robotun insanlara zarar verebilecek veya korkutacak şekilde kullanılmasını önleyecek bir maddenin de bulunduğunu sözlerine ekliyor. 

Oyunlar 150 milyar dolara dayandıPC ve konsol oyunları geride kalıyor, mobil oyunlar dahil oyun sektörü sadece 2019'da 150 milyar dolara yakın gelir yaratarak geleceği şekillendirmeye başladı bile. Dubai'de gerçekleştirilen On.DXB etkinliği kapsamında PUBG Mobile'ın mimarı Tencent'in daveti üzerine oyun zirvesini yakından takip ederken, Digital Age Yazı İşleri Müdürü Savaş Önemli ve ShiftDelete.Net'ten Gökey Yılmazer ile oyunlar üzerine bir söyleşi gerçekleştirdik.
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle