Boston Dynamics yılda 1000 adet robot köpek üretecek

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriBoston Dynamics yılda 1000 adet robot köpek üretecek
GeriTeknoloji Boston Dynamics yılda 1000 adet robot köpek üretecek
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Teknoloji
22.07.2018 - 10:34, Son Güncelleme:

Boston Dynamics yılda 1000 adet robot köpek üretecek

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Boston Dynamics yılda 1000 adet robot köpek üretecek

Yıllardır üzerinde çalışılan ve yenilenen Boston Dynamics'in yeni nesil robot köpeği SpotMini, şirketin yayınladığı yeni videoda kapıları açıyor ve arkadaşına yol veriyor. Şirketten yapılan açıklamada ise bu robotlardan yılda 1000 adet üretileceği kaydedildi.

Robotik dünyasının parlayan yıldızı Boston Dynamics'in robot köpeği seri üretime giriyor. YouTube kanalına sıklıkla yüklenen videolarıyla her seferinde kısa sürede tüm dünyada gündem haline gelmeyi başaran şirket, SpotMini isimli ünlü robot köpeğinin enteresan yeni özelliklerini de çoktan kullanıcılara sunmuş durumda. Hal böyleyken şirket, 2019 yılı ortasına kadar 1000 adet SpotMini üretileceğini duyurdu. 

Boston Dynamics'in ünlü köpek robotu Spot Mini'yi, yayınlanan bu videoda baş kısmına yerleştirilmiş robotik koluyla bir kapıyı açarken görüyoruz. Geçtiğimiz Kasım ayında yeni ve eskisi kadar ürkütücü olmayan tasarımıyla yeniden tanıtılan SpotMini, kapıya yaklaşmasının ardından önce kapı kulpunun yerini tespit ediyor, kulpu tanımlanıyor, sonrasında ise robotik kolunu harekete geçirerek kusursuz bir şekilde kapıyı açıp arkadaşının kapıdan geçmesini sağlıyor. SpotMini ayrıca tüm bu işlemler sırasında ön bacaklarından birini de kapının kendiliğinden kapanmaması için kullanıyor.

Boston Dynamics'in yeni robot köpeğine 'işkence'Yıllardır üzerinde çalışılan ve yenilenen Boston Dynamics'in yeni nesil robot köpeği SpotMini'nin yeni görüntüleri çıktı. Bu kez robot köpek kapıyı açmaya çalışırken, bir çalışan robotun kapıyı açmasına engel olmaya çalışıyor; ancak robot ısrarla kapıyı açmayıp başarıp diğer odaya geçmeyi başarıyor.
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Boston Dynamics yılda 1000 adet robot köpek üretecek

Dünyayı kasıp kavuran Overwatch ücretsiz oluyor!

Toyota yol bakım denetimleri için ağa bağlı otomobil teknolojileri geliştiriyor

Google Fuchsia nedir? İşte gizli işletim sisteminin detayları