Boston Dynamics, Handle isimli robotunun yeni görüntülerini yayınladı
Robot teknolojileri üzerine yaptığı çalışmalarla dünyada büyük ses getiren Boston Dynamics, bu kez Handle isimli robotunun yeni videosunu paylaştı. İşte Handle'ın izleyenleri fazlasıyla şaşırtan yeni görüntüleri...
Geliştirdiği yeni nesil robotlarla adından söz ettiren Boston Dynamics, Handle isimli robotunun yeni görüntülerini dünyayla paylaştı. Daha çok lojistik amaçlarla geliştirilen Handle, yayınlanan yeni görüntülerinde bir depoda görülüyor. Çok rahat bir şekilde kutuları taşıyan ve yerli yerine koyan Handle, 14 kilograma kadar olan ağırlıkları rahatça kaldırabiliyor. Ancak videoda Handle'ın kaldırdığı kutuların ağırlığı ortalama 5 kg seviyesinde.
Boston Dynamics, Handle sayesinde taşıma işlemlerinin tamamen otonom bir şekilde gerçekleştirilebildiğine dikkat çekerken, robotun üzerinde yer alan kamera sistemi ise işaretli paletleri tespit ediyor. Yani kutuları birbirinden ayırt edebilmesi bu şekilde mümkün oluyor.
Handle'da dikkat çeken bir nokta ise ağırlık kaldırırken dengenin sağlanması için robotun hemen alt kısmına ağırlık yerleştirilmesi... Böylece robotun dengesi bozulmadan taşıma işlemleri 'kazasız' gerçekleştirilebiliyor.
Boston Dynamics, 2017 yılında 100 milyon dolar karşılığında Japonya merkezli Softbank'a satılmıştı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle