Bosch yeni nesil akıllı gözlüklerini tanıttı

Bosch Sensortec, ezber bozan Bosch Light Drive teknolojisini ilk kez sisteme entegre etti. Bu teknoloji, sağlamakta olduğu tam saydamlığın yanı sıra diğer kişiler tarafından neredeyse hiç görülemiyor olması sebebiyle kullanıcılar tarafından kabul görerek gün boyunca kullanılabilen giyilebilir ürünlerde devrim yaratıyor. Ayrıca entegrasyon paketleri geliştirilmekte olan dalga kılavuzu sistemlerinin performansını optimize etmek için de uygulanabiliyor.

Sistemde dışarıdan görülebilir bir ekran veya entegre kamera bulunmuyor. Bu özelliklerin yer almadığı diğer akıllı gözlük teknolojileri, kullanıcılar açısından gizli tehlike oluşturuyor. Küçük boyutu, tasarımcıların bugünün birçok akıllı gözlüğünün hacimli, kullanışsız özelliklerinin üstesinden gelmesini sağlıyor. İlk kez bir anahtar teslim sistem, herkesin görsel ve konfor ihtiyaçlarını karşılayan daha küçük, daha hafif ve daha şık akıllı gözlük tasarımları sunuyor. Küçük modül, her on kişiden altısının sürekli olarak numaralı lens kullandığı bir pazarda gözlük kullananlar açısından da önemli bir gelişme.

Bosch Sensortec CEO’su Dr. Stefan Finkbeiner, “Smartglasses Light Drive sistemi, bugün piyasadaki en küçük ve en hafif ürün ve bu nedenle, neredeyse tüm normal gözlükleri akıllı gözlüğe dönüştürebilir. Bu gözlükler, dikkat dağıtıcı telefon kullanımını ortadan kaldırarak, sürüş güvenliğini artırmaya ve kullanıcıların bildirimler veya mesajlar için sürekli olarak cep telefonlarını kontrol etme güdüsünü azaltmaya yardımcı olabilir” diyor.

Bosch Sensortec’in yenilikçi Smartglasses Light Drive çözümü, dijital yorgunluk olmadan günü geçirmenin zeminini hazırlıyor. Sistem, sahip olduğu minimalist formatla harika bir eller serbest bilgi dengesi sağlıyor. Bu özelliğiyle sistem, navigasyon, aramalar ve alarmlar, takvim hatırlatmaları gibi bildirimler, WhatsApp ve WeChat gibi mesajlaşma platformları dahil olmak üzere uygulamalar için ideal hale geliyor. Yapılacaklar ve alışveriş listeleri gibi günlük nota dayalı bilgiler son derece rahat bir şekilde kullanılıyor.

Bugüne kadar bu uygulamalar, akıllı telefonlar veya akıllı saatler gibi fiziksel cihazlarla sınırlıydı. Akıllı gözlükler, takıntılı bir şekilde telefonu kontrol etmek gibi sosyal olarak kabul görmeyen davranışları en aza indiriyor ve eller serbest, saydam baş üzeri navigasyon yönlendirmeleri sağlayarak sürücü emniyetini artırmaya yardımcı oluyor. Yeni teknoloji, uygulama, bilgi kapsamı ve kullanılabilirliğini geliştirmeyi vaat ediyor ve ayrıca ilgili verilere ve sosyal medyaya anında erişim ve kayıttan ses yürütme için sezgisel bir kontrol sağlıyor.

Küçük bir paket içerisinde yenilikçi teknoloji

Bosch Smartglasses Light Drive modülü içerisinde yer alan bir mikroelektromekanik sistem (MEMS) tabanlı koşutlanmış tarayıcı, akıllı gözlüklerin lensinde yer alan holografik öğeyi (HOE) tarar. Bu HOE, insan retina yüzeyine bir ışık huzmesi yönlendirir ve her zaman odakta olan görüntüyü doğrudan oluşturur.

Teknoloji, eşleştirilmiş akıllı telefon gibi ağa bağlı bir mobil cihazdan neredeyse her türlü verinin konforlu bir görüş pozisyonunda eller serbest olarak güvenli bir şekilde görüntülenmesini sağlıyor. Yansıtılan yüksek çözünürlüklü görüntü net, parlak, kişiye özel ve hatta adaptif parlaklık sayesinde doğrudan güneş ışığında bile net bir şekilde görülebiliyor.

Bosch Light Drive teknolojisi, kavisli ve düzeltici lenslerle uyum gösteriyor. Bu özelliğiyle halihazırda numaralı gözlük takan kullanıcıları da cezbediyor. Daha eski rakip ekran teknolojileri, sadece sistem kapatıldığında görünür hale gelen ve yayınmış ışık olarak adlandırılan bir bulanıklık veya gökkuşağı parıltısı nedeniyle numaralı gözlük kullanıcıları tarafından kullanılamıyor. Bosch Light Drive teknolojisi ise minimal yayınmış ışık hassasiyetiyle tüm gün optik saydamlık sağlıyor. Yani, her zaman son derece nettir ve dikkat dağıtıcı iç yansımalar artık mazide kaldı.

Piyasadaki en küçük Smartglasses Light Drive çözümü

Tamamen anahtar teslim yeni Light Drive sistemi, mevcut çözümlere oranla yüzde 30 derinlik azalması sağlayarak piyasada mevcut en küçük çözümdür. Yaklaşık 45-75 mm x 5-10 mm x 8 mm (U x Y x G, müşteri entegrasyonuna bağlı olarak) büyüklüğündedir ve ağırlığı ise 10 gramın altındadır. Bu özellikleri sayesinde, gözlük üreticilerinin şık bir tasarım oluşturmak için gözlük çerçevesinin genişliğini esnek bir şekilde azaltmasını kolaylaştırıyor ve ilk nesil akıllı gözlüklerin görsel olarak kalın tasarımını ortadan kaldırıyor. Sosyal olarak kabul görmesi ve geniş bir kitle tarafından benimsenmesi, retinal Light Drive teknolojilerini tüketici elektroniği ekran cihazları üreticilerinin yeni yıldızı haline getirebilir.

Akıllı gözlük üreticileri için uçtan uca çözüm

Bosch Sensortec, ürün modifikasyonları konusunda piyasanın ve müşterinin taleplerine hızlı bir şekilde yanıt verebilirken; tutarlı bir şekilde yüksek kalite, güvenilirlik ve performans sağlamak için şirket içerisinde tasarlanan ve oluşturulan bir anahtar teslim Light Drive çözümü sunuyor. Bosch Sensortec, söz konusu retinal Light Drive teknolojisinin tek uçtan uca sistem sağlayıcısıdır ve kapsamlı bir tamamlayıcı cihaz ve çözüm yelpazesi sunarak bu pozisyonundan daha fazla fayda sağlayabilir. Akıllı gözlük modülü, Bosch’un akıllı sensörü BHI260, barometrik basınç sensörü BMP388 ve BMM150 manyetometre gibi birçok sensör çözümüyle zenginleştirildi. Sensörler, gözlüğün çalıştırılması sırasında kullanım kolaylığını arttırmak üzere çerçeve üzerinden birden fazla basmalı işlev gibi sezgisel kullanıcı arayüzü özellikleri sağlıyor.

Bosch Smartglasses Light Drive çözümü, BML500P parça numarası ile yüksek hacimli üreticilere 2021 yılında sunulmaya başlanacak.