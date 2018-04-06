"Borsa Uygulama ve Finans Simülasyon Laboratuvarı" açıldı

Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Karadağ, "İstanbul Ticaret Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), Boğaziçi Üniversitesi ile beraber yakın gelecekte finans teknoparkı kuracağız, imzaları attık." dedi.

Borsa İstanbul ile İstanbul Ticaret Üniversitesi iş birliği ile oluşturulan "Borsa Uygulama ve Finans Simülasyon Laboratuvarı (BISTLAB)" üniversitenin Sütlüce yerleşkesinde açıldı.

Laboratuvarın açılış töreni, Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Karadağ, İstanbul Ticaret Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkan Vekili Hasan Erkesim, İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nazım Ekren, İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca ve Oda temsilcileri ile akademisyenlerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Karadağ konuşmasında gerçek zamanlı finansal eğitim laboratuvarı ve 'Küçük bir borsa seans salonu' diye tabir ettiği BISTLAB'de start verildiğinde borsada yapılan aktivitelerin tamamının gerçekleştirilebileceğini söyledi.

BISTLAB'in sermaye piyasalarının ve finansal okuryazarlığın gelişmesi için önemli olduğunu belirten Karadağ, şunları kaydetti:

"Ekonomimizin ve sermaye piyasalarımızın derinleşmesi, gelişmesi için temel sıkıntılarımızdan biri; biz hep teori ve uygulama arasında çok yakın ve derin bir iş birliği özlemi duyuyoruz. İstanbul Ticaret Üniversitesi aslında kuruluşu ile beraber, konsepti itibarıyla reel sektörün bir üniversitesi. Reel sektör doğrudan teorinin içinde yer aldı, destek oldu, bu anlamıyla ticaret odamızı tebrik etmek lazım. Borsa İstanbul olarak finansal okuryazarlığı geliştirme anlamında çok ciddi şeyler yapmamız lazım.

Finansal anlamda çok daha alt düzeyde konularda bile takıldığımız, çok ciddi manipülasyonların ve dolandırıcılıkların mağduru olduğumuz, son yaşadığımız olaylarda da hepimiz şahitlik ediyoruz ki çok ciddi sıkıntılar yaşıyoruz, olay gerçekleştikten sonra onları toparlamak kolay olmuyor. BISTLAB'deki derslerde Borsa İstanbul yöneticilerimiz de sürekli destek olmaya devam edeceğiz, aktif destek vereceğiz."

Karadağ, buradaki tecrübeyi yaşayan öğrencilerin finansal manipülasyonlara, dolandırıcılık hadiselerine karşı çok daha bilinçli olacaklarının altını çizerek, eğitimin ilk aşamasında çoğu şey sanal olsa da veriler ve uygulamaların canlı ve gerçek, son aşamalarda ise doğrudan sermaye piyasası araçlarının da gerçek olacağının bilgisini verdi.

Yakın zamanda laboratuvardaki çalışmaların olumlu sonuçlarının alınacağına dikkati çeken Karadağ, "İstanbul Ticaret Üniversitesi, İTÜ, Boğaziçi Üniversitesi ile beraber yakın gelecekte finans teknoparkı kuracağız, imzaları attık." dedi.

"Üniversitemizin mezunlarına iş garantisi vermek için çalışmalar devam ediyor"

İstanbul Ticaret Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkan Vekili Hasan Erkesim, üniversitenin reel sektör tarafından kurulduğuna dikkati çekerek, bu kapsamda Borsa İstanbul iş birliğinde açılan BISTLAB'in öneminden bahsetti.

Üniversite mezunlarına iş garantisi vermek için çalışmaların devam ettiğini söyleyen Erkesim, şu bilgileri verdi.

"İnşallah yakında yeni mütevelli heyet başkanımız bunu anons eder, buradan müjdesini vermiş olayım. Bu laboratuvar da bunun bir başlangıcı oldu. Burada eğitim görecek olan öğrencilerimiz belki de borsada ya da borsada işlem gören şirketlerde, aracı kurumlarda direkt olarak işe başlamış olacaklardır.

İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nazım Ekren, üniversitede öğrencilerin teorik derslerin yanında uygulama derslerini de aldığına işaret ederek, şu bilgileri verdi:

"Bu laboratuvar da onlardan biri. Öğrencilerimiz hocalardan aldıkları teorik derslerin Borsa ve Sermaye Piyasaları ile ilgili kısmını burada öğrenecekler. Hem teoriyi hem de pratiği birlikte gerçekleştiriyoruz. Bu iş birliğinin daha etkin, verimli, daha geniş bir platformunu, Borsa İstanbul'un, İstanbul Teknik Üniversitesi'nin, Boğaziçi Üniversitesi'nin ve bizim ortakları olduğu Türkiye'deki ilk finans teknoparkını da çok kısa süre içinde birlikte gerçekleştirmiş olacağız."

İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca ise finans teknoparkının önemli bir girişim olduğunu belirterek, finans teknopark, BISTLAB gibi girişimlerin önemli modeller olduğunu söyledi.