Borderlands Ekim ayına özel ödül dağıtacak
20 Ekim 2009’da piyasaya çıkan ilk Borderlands oyununun üzerinden tam 10 sene geçmesi şerefine 2K, 5 hafta sürecek olan Borderlands Anniversary Celebration dönemini başlattığını duyurdu. Ekim ayının tamamı boyunca (ve biraz da Kasım ayından) Borderlands 3 Sığınak Avcıları hangi seviyede olursa olsun oyun içinde çok daha fazla loot ve bonus kazanacak.
5 hafta süresince her hafta Borderlands 3’te özel bir konsept işlenecek ve oyun için aktivitelerle ödüllerin sayısı artırılacak. İlk olarak bugünden 8 Ekim Salı 18:59’a kadar sürecek olan Boss Week başladı. Boss Haftası boyunca belirli bossların, yine belirlenmiş Legendary eşya düşürme sayısı artırıldı. Hangi düşmanın hangi eşyayı düşürdüğüne linkteki blog sayfasından göz atabilirsiniz.
Bu sürecin Borderlands Anniversary Celebration için bir başlangıç olduğu, farklı sürprizlerin de yakında geleceği belirtildi.
Planlanan ödül haftaları şu şekilde:
Hafta (1-7 Ekim): Bonus Boss Loot!
Hafta (8-14 Ekim): Rare Spawn Hunt!
Hafta (15-21 Ekim): Show Me the Eridium!
Hafta (22-28 Ekim): Mayhem on Twitch!
Hafta (29 Ekim – 4 Kasım): Henüz açıklanmadı
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle