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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
24.09.2019 - 10:10, Son Güncelleme:

Borderlands 3: Silahlarla birlikte gezegen sayısı da artıyor

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Borderlands 3: Silahlarla birlikte gezegen sayısı da artıyor

PlayStation 4 ve Xbox One’ın resmi mağazalarında 459 TL’den, PC sürümü içinse Epic Games Store’da 309 TL’den satışa sunulan Borderlands 3, yepyeni dünyaların kapılarını aralıyor, yeni silahlarıyla oyuncuları daha zorlu bir maceranın içine çekiyor. Borderlands 3 daha önceki oyunların üzerine çok şey ekliyor. En azından bir önceki oyuna göre daha sürükleyen bir hikayeye sahip.

13 Eylül 2019 tarihinde piyasaya sürülen nişancı/yağmacı oyunu Borderlands 3, oyunculardan büyük ilgi görüyor. Borderlands 3, yaklaşık beş yıllık bir süreçte türünün en iyi nişancı sistemi, çok daha derin özelleştirme seçenekleri, espri anlayışı, unutulmaz karakterleri ve yenilikçi co-op çoklu oyuncu özelliğiyle birlikte Borderlands serisinin sınırlarını yeniden belirlemek için geliştirildi. 

Borderlands 3’ün Yaratıcı Yönetmeni Paul Sage, hayranları için bugün kaleme aldığı açık mektupta; “Bir fikrin doğuşunu ve gerçeğe dönmesi için o fikirle yaşayarak katkı sağlayan insanları görmek çok özel bir duygu. Borderlands 2’nin iyi bir halefi olması için ekibin bir araya gelerek titizlikle çalıştığını ne kadar vurgulasam az olur. Umarım karşısına oturup, biraz gülerek, yeni Borderlands deneyiminizle iyi vakit geçirebilirsiniz.” diyerek duygularını ifade etti.

Borderlands 3: Silahlarla birlikte gezegen sayısı da artıyor


Tek başınıza oynamak kabul edilebilir bir seçenek olsa da elbette Borderlands 3'ün keyfi asıl arkadaşlarınız ile çıkıyor. Zaten dalga dalga gelen saldırıların ve boss'ların üstesinden gelmenin en kolay yolu da beraber hareket etmekten geçiyor. Tonlarca eğlenceli görevi saymıyorum bile. Gerçi bu görevlerin bazılarını ilk başlarda başarmanız mümkün olmuyor. Çünkü belirli yeteneklere sahip olmanız gerekiyor ki bunları ancak oyunun ileri bölümlerinde sahip olabiliyorsunuz.

Kargaşa Dolu Heyecanlı Macera: Bağnaz Calypso Twins, haydut klanları ile birlik olarak galaksinin üst düzey gücünü elde etmeye yaklaşmaktadır. Heyecan arayan Sığınak Avcısı olarak bir tek sen, gerekli silahları ve ekibini toplayarak buna son verebilirsin. Ödüllü gizemleri ve unutulmaz karakterleri ile Borderlands evreninin derinliklerini keşfedeceksiniz.

Her biri kendine has özelliği ve oynanış tarzı, derin yetenek ağacı ve tonlarca özelleştirme seçeneği bulunan dört olağanüstü Sığınak Avcısı’dan birini seçiyorsunuz.

Borderlands 3: Silahlarla birlikte gezegen sayısı da artıyor

Farklı silah üreticileri, devrim niteliğindeki içerik oluşturma sistemi ve özel efsanevi silahlarla neredeyse sınırsız olasılıktaki gelişmiş cephaneliği keşfedin. Kalkan delici mermilere sahip pompalı tüfek mi? Çoklu ağır hasar veren tüfek türü mü? Bacakları çıkan ve düşmanları kovalayan SMG’ler mi? Bunların hepsini bulabilirsiniz!

Keşiflerinizin her zaman bir ödülü oluyor ve bu genelde birbirinden ilginç silahlar ve bol bol cephane oluyor. Borderlands 3'de silahlar bir önceki oyuna göre farklılaşma konusunda daha başarılı. Her üretici belirli bir tip silah üzerine odaklanmış durumda. Kaçınılmaz bir şekilde çoğunda nişangah var ve elbette birbirine benzeyen silahlara da yok değil.

Pandora’nın ötesinde, kendine has mekân ve yok edilecek düşmanların olduğu yeni dünyaları keşfedeceksiniz. Düşmanla dolu çöllere saldırın, savaş sonrası harabe şehirlerde savaşıp, ölümcül bataklıklarda gezineceksiniz.

Borderlands 3: Silahlarla birlikte gezegen sayısı da artıyor

Yeni “bölüm-senkronizasyon” sistemiyle her oyuncu için özel olarak ölçeklendirme deneyimi sunuluyor. Bu da karakter seviyeniz ve bölüm ilerlemenizin önemi olmadan istediğiniz kişiyle, istediğiniz zaman, ister online, ister de bölünmüş ekranda co-op olarak birlikte oynayabilmenizi sağlıyor. Ayrıca bir düşmanı indirdiğinizde ya da takım olarak meydan okuma tamamladığınızda, “loot sistemi” sizin seviyenize uygun ödülü kazanmanızı sağlıyor,

Oyunun kendisine sahip olan Borderlands 3 Standard Edition’ın yanı sıra Borderlands 3 Deluxe Edition, oyunun kendisine ek olarak Retro Kozmetik Paketi, Neon Kozmetik Paketi, Gearbox Kozmetik Paketi, Toy Box Silah Paketi ile XP ve Loot Hızlandırma Modu gibi dijital ekstra içerikleriyle birlikte geliyor.

Borderlands 3 Super Deluxe Edition ise Deluxe Edition’ın sahip olduğu tüm dijital ekstra içeriklere ek olarak, yeni hikayeler, görevler ve meydan okumalar içeren dört adet hikaye DLC’si paketini içeren Borderlands 3 Season Pass, Butt Stallion silah görünümü, silah süsü ve el bombası moduyla birlikte geliyor.

SATIŞ REKORU KIRDI

Borderlands 3, piyasaya çıkmasının ardından ulaşılması oldukça zor bir başarıya imza attı. İlk 5 gününde 5 milyondan fazla kopya satmayı başaran oyun, böylelikle 2K tarihinin en hızlı satılan oyunu olma unvanını da kapmış oldu.

5 milyonluk satış rakamının %70’ini ise “dijital kopyalar" oluşturuyor. Oldukça önemli bir başarıya imza atan 2K oyunu, bu satış sayılarıyla bir önceki oyun olan Borderlands 2’nin aynı zaman dilimindeki satış sayılarını da ikiye katlamış oldu. Böylelikle tüm Borderlands oyunları, toplamda 1 milyar doların üzerinde satış yapan ikinci 2K oyunu oldu.

Borderlands 3 sistem gereksinimleri (Minimum)

İşletim Sistetemi: Windows 7/8/10 (son sürüm Servis Paketine güncellenmiş sürümler)
İşlemci: AMD FX-8350 |Intel i5-3570
Bellek:  6GB RAM
Ekran Kartı: AMD Radeon HD 7970 | NVIDIA GeForce GTX 680 2GB
Sabit Disk: 75 GB

Borderlands 3 sistem gereksinimleri (Önerilen)

İşletim Sistemi: Windows 7/8/10 (son sürüm Servis Paketine güncellenmiş sürümler)
İşlemci: AMD Ryzen 5 2600 | Intel i7-4770
Bellek: 16 GB RAM
Ekran Kartı: AMD Radeon RX 590 | NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB
Sabit Disk: 75 GB

20 milyar cihaz birbiriyle konuşacak, Dünya bu yükü nasıl kaldıracak?Türkiye'den 10 saat uçuş uzaklığında bulunan Singapur'da Schneider Electric, önemli bir etkinlik düzenledi. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte 2020 yılında 20 milyarı aşkın cihaz, Nesnelerin İnterneti adı altında birbirlerine bağlanacak. Yani cihazlar birbirleriyle konuşacak; hem de milyarlarcası... Gerçekten de müthiş bir büyüklük, müthiş bir rakam. Peki bunca cihazın ürettiği veri ne olacak? Dünya buna hazır mı? Altyapı büyük veriyi nasıl kaldırabilecek? Bu kapsamda Schneider Electric'ten Türkiye, Orta Asya ve Pakistan Bölgesi Secure Power Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Demirkol, Hürriyet'e önemli açıklamalarda bulundu.
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