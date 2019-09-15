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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr
15.09.2019 - 05:38, Son Güncelleme:

Borderlands 3 dünya çapında satışa çıktı!

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Borderlands 3 dünya çapında satışa çıktı!

2K ve Gearbox, ödüllü ve nişancı-yağmacı oyun tarzının tanımı haline gelen serinin en yeni oyunu Borderlands 3’ün PlayStation 4 için satışa çıktığını duyurdu.

Borderlands 3, yaklaşık beş yıllık bir süreçte türünün en iyi nişancı sistemi, çok daha derin özelleştirme seçenekleri, espri anlayışı, unutulmaz karakterleri ve yenilikçi co-op çoklu oyuncu özelliğiyle birlikte Borderlands serisinin sınırlarını yeniden belirlemek için geliştirildi. O

Borderlands 3’ün Yaratıcı Yönetmeni Paul Sage, hayranları için bugün kaleme aldığı açık mektupta; “Bir fikrin doğuşunu ve gerçeğe dönmesi için o fikirle yaşayarak katkı sağlayan insanları görmek çok özel bir duygu. Borderlands 2’nin iyi bir halefi olması için ekibin bir araya gelerek titizlikle çalıştığını ne kadar vurgulasam az olur. Umarım karşısına oturup, biraz gülerek, yeni Borderlands deneyiminizle iyi vakit geçirebilirsiniz.” diyerek duygularını ifade etti. 

Birinci şahıs kamerasından neşelendiren aksiyonu, zengin loot sistemi ve rol yapma öğeleriyle birlikte Borderlands serisi bugüne kadar dünya çapında 48 milyondan daha fazla satmayı başardı (sayı artmaya devam ediyor). Serinin bugüne kadarki en popüler oyunu ise, 2012’de çıkmasının üzerinden 6 yılı aşkın bir süre olmasına rağmen halen aylık bir milyon tekil oyuncu sayısına ulaşan Borderlands 2. 

Borderlands 3, serinin 48 milyon satan süreçte edindiği bilgiyle birlikte önemli özelliklerini genişletiyor ve geliştiriyor. Ayrıca başarılı olan formülüne yenilikçi konseptler ekleyerek oyuncuların karşısına çıkıyor. Önemli özellikler ve konseptlerin bir kısmı şu şekilde: 

Kargaşa Dolu Heyecanlı Macera: Bağnaz Calypso Twins, haydut klanları ile birlik olarak galaksinin üst düzey gücünü elde etmeye yaklaşmaktadır. Heyecan arayan Sığınak Avcısı olarak bir tek sen, gerekli silahları ve ekibini toplayarak buna son verebilirsin. Ödüllü gizemleri ve unutulmaz karakterleri ile Borderlands evreninin derinliklerini keşfedin.

Senin Sığınak Avcın, Senin Oyun Tarzın: Her biri kendine has özelliği ve oynanış tarzı, derin yetenek ağacı ve tonlarca özelleştirme seçeneği bulunan dört olağanüstü Sığınak Avcısı’dan birini seçin.

Şarjörü Doldurun ve Yağmalayın: Farklı silah üreticileri, devrim niteliğindeki içerik oluşturma sistemi ve özel efsanevi silahlarla neredeyse sınırsız olasılıktaki gelişmiş cephaneliği keşfedin. Kalkan delici mermilere sahip pompalı tüfek mi? Çoklu ağır hasar veren tüfek türü mü? Bacakları çıkan ve düşmanları kovalayan SMG’ler mi? Bunların hepsini bulabilirsiniz!

Yeni Borderlands: Pandora’nın ötesinde, kendine has mekân ve yok edilecek düşmanların olduğu yeni dünyaları keşfedin. Düşmanla dolu çöllere saldırın, savaş sonrası harabe şehirlerde savaşın, ölümcül bataklıklarda gezinin ve çok daha fazlasını deneyimleyin!

Hızlı ve Kusursuz Co-Op Aksiyon: Yeni “bölüm-senkronizasyon” sistemiyle her oyuncu için özel olarak ölçeklendirme deneyimi sunuluyor. Bu da karakter seviyeniz ve bölüm ilerlemenizin önemi olmadan istediğiniz kişiyle, istediğiniz zaman, ister online, ister de bölünmüş ekranda co-op olarak birlikte oynayabilmenizi sağlıyor. Ayrıca bir düşmanı indirdiğinizde ya da takım olarak meydan okuma tamamladığınızda, “loot sistemi” sizin seviyenize uygun ödülü kazanmanızı sağlıyor,

Oyunun kendisine sahip olan Borderlands 3 Standard Edition’ın yanı sıra Borderlands 3 Deluxe Edition, oyunun kendisine ek olarak Retro Kozmetik Paketi, Neon Kozmetik Paketi, Gearbox Kozmetik Paketi, Toy Box Silah Paketi ile XP ve Loot Hızlandırma Modu gibi dijital ekstra içerikleriyle birlikte geliyor. 

Borderlands 3 Super Deluxe Edition ise Deluxe Edition’ın sahip olduğu tüm dijital ekstra içeriklere ek olarak, yeni hikayeler, görevler ve meydan okumalar içeren dört adet hikaye DLC’si paketini içeren Borderlands 3 Season Pass, Butt Stallion silah görünümü, silah süsü ve el bombası moduyla birlikte geliyor. 

Hayranlar, piyasaya çıkışın sadece bir başlangıç olduğunu bilmeli. PAX West’te 2K ve Gearbox Software’in duyurduğu gibi Borderlands 3, ücretsiz mevsimsel içerik güncellemeleri ve ilki bu yılın sonbahar aylarında yayınlanacak olan Takedowns adında raid benzeri etkinliklerle desteklenmeye devam edecek. Ayrıca 2K ve Gearbox, dört önemli indirilebilir hikâye eklentisini de sezonluk kart alan oyuncular için ilerleyen dönemde yayınlayacak. Bu DLC paketlerinden ilkinin bu yıl kış döneminde yayınlanması bekleniyor.

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