Borcu olan şimdi yandı! Borçlunun yerini gösteren uygulama
Ülke genelinde kuralları ihlal eden vatandaşlarına çok sert yaptırımlar uygulayan Çin'de yine sıra dışı bir uygulama hayata geçiyor. Telefonlar için geliştirilen bir uygulama, devlete borcu olanların yerini harita üzerinden gösteriyor.
Son teknoloji hayatımızı günden güne kolaylaştırırken, Çin'de ise durum biraz farklı işliyor. Son teknoloji vatandaşın canını 'biraz' sıkıyor. Yüz tanıma teknolojisini sokak kameralarında kullanmaya başlayan ve suç tespitini bu kameralarla yapan Çin güvenlik birimleri, geçtiğimiz günlerde otobüs üzerinde yer alan reklamdaki mankeni suçlu zannetmiş ve polisi ayağa kaldırmıştı. Çinliler henüz yüz tanıma teknolojisine alışamamışken bu kez telefonlara gelen 'borçlunun yerini gösteren uygulama' tepki çekecek gibi görünüyor.
WeChat mesajlaşma uygulamasında yer alan bir özellik sayesinde kullanıcılar 500 metre etrafını tarayarak kendisine borcu olanları görebilecek. Peki bu ne demek? Devletin kara listeye aldığı ve borçları olan vatandaşları fişleyen ülke, bu bilgiyi uygulamayla paylaşarak vatandaşların borçlu vatandaşlardan haberdar olması sağlanıyor.
Uygulamanın tek yapabildiği bu değil: Devlet finans sistemlerinden veri çekerek tespit yapan uygulama ayrıca kullanıcıların kimliklerini ve neden borcunu ödeyemez durumda olduklarını da gösterebiliyor.
Yerel yönetim uygulamanın sosyal olarak kredilendirilebilecek bir ortam oluşturmak için önem arz ettiğini ifade ediyor. Bununla birlikte aynı uygulamayı kullanan insanlar mı gösteriliyor yoksa WeChat kullananlara kadar yayılıyor mu net değil.
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