Bor teknolojisi namluların ömrünü uzatacak

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriBor teknolojisi namluların ömrünü uzatacak
GeriTeknoloji Bor teknolojisi namluların ömrünü uzatacak
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
A.A.
18.04.2019 - 11:36, Son Güncelleme:

Bor teknolojisi namluların ömrünü uzatacak

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bor teknolojisi namluların ömrünü uzatacak

Makine Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Silah Fabrikasında, silahların namlu ömrünü artırmak amacıyla bor madeninden elde edilen özel malzeme üretildi.

Son yıllarda yerli ve milli imkanlarla üretilen piyade tüfekleri MPT-76, MPT-55, keskin nişancı tüfeği JMK Bora-12 gibi silahlarla dikkati çeken MKEK Silah Fabrikası, silahların namlu ömrünü uzatmada bor teknolojisinin kullanıldığı yeni bir çalışma başlattı.

Bu kapsamda tasarlanan ve prototipi tamamlanan namlusu bor kaplı silahlar, Nevşehir'de düzenlenen Uluslararası Bor Sempozyumu'nda tanıtıldı.

Dünyanın ilk bor kaplamalı namlusunu taşıyan silahların yaklaşık 3 ay sürecek test süreci de başlatıldı.

Uygulama, ilk olarak Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) ihtiyacına binaen özgün, muharebe ortamında her türlü arazi ve hava şartlarında kullanılan, dakikada 850 atım kapasitesine sahip MPT-55'te denendi.

Yivli namlu kısmı krom kaplama olan piyade tüfeklerinde ortalama 10-15 bin atışla sınırlı olan namlu ömrünün, bor madeninden elde edilen malzemeyle kaplanan namlular sayesinde artırılması hedefleniyor.

Krom kaplı namluların üretim aşamasındaki iş sağlığı ve güvenliği açısından yol açtığı sorunların da bor teknolojisi ile minimuma inmesi bekleniyor.

Namlu düzeneği olan tüm silahlarda kullanılabilecek

Tank ve obüs gibi silahların namlusunda da kullanılabilecek olan bor teknolojisi, test sürecindeki maliyetin göz önünde bulundurulması nedeniyle şimdilik sadece personel silahlarında deneniyor.

Testler sonucunda balistik hesaplamalar yapılarak, durum analiz edilecek. Ortaya çıkan neticeye göre ise test sürecini kısaltarak daha ufak değişimlerle deneme sürecinin tamamlanması amaçlanıyor.

Bor uygulamasının yapıldığı silah namlularından olumlu sonuç alındığında hem maliyet, hem namlu ömrünü artırma hem de işçi sağlığı açısından savunma sanayisinde önemli bir aşama kaydedilmiş olacak.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Hyundai bu kez yürüyebilen otomobil yaptı

Sharp'tan dünyanın en hafif telefonu geldi

Google sonunda banyoya girdi, emirlerinizi bekliyor!

Amazon nasıl dünyanın en değerli halka açık şirketi oldu?