Boom 3 ve Megaboom 3 Bluetooth hoparlörlerine Spotify desteği
Ultimate Ears, Boom 3 ve Megaboom 3 Bluetooth hoparlörlerine Spotify desteği ekledi.
Ultimate Ears, en sevilen şarkılara erişmeyi ve müziği kontrol etmeyi hiç olmadığı kadar kolaylaştırmaya devam ediyor. Spotify kullanan Android kullanıcıları, Spotify uygulamasını kontrol etmek için artık Ultimate Ears BOOM 3 ve MEGABOOM 3 Bluetooth hoparlörlerindeki Magic Button'u kullanabiliyor.
Kullanıcılar, BOOM 3 ve MEGABOOM 3'te sunulan Magic Button sayesinde tek bir düğmeye dokunarak, Spotify oynatma listelerine, Podcast'lere erişebiliyor, doğrudan hoparlörün üzerinden çalmayı, duraklatmayı ve müziği değiştirmeyi sağlayabiliyor. Magic Button halihazırda Apple Music ve Deezer Premium ile birlikte çalışıyor.
Ultimate Ears kullanıcıları, Magic Button’u Spotify ile birlikte kullanmak için Ultimate Ears tarafından ücretsiz sunulan Boom ve Meaboom uygulamalarını indirebilirler.
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