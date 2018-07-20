UBER artık yolculukta atıştırmalık da satacak
Popüler ulaşım şirketlerinden UBER, bir kargo şirketi ile yaptığı anlaşma sayesinde artık yolculukta şarj aletinden atıştırmalığa çeşitli ürünler satacak.
Ülkemizde de çeşitli olaylarla adından çokca söz ettiren UBER şimdi de bir kargo firması ile yaptığı anlaşmayla konuşuluyor. UBER sürücüleri yapılan anlaşma ile artık yolculuk esnasında müşterilere şarj aletinden atıştırmalığa çok çeşitli ürünler de satabilecek.
Bu anlaşma ile örneğin havalimanından gelirken yemek yiyemeyen yolcu araçta atıştırmalık alabilecek. Kargo firması tarafından sağlanan kutular ile gelen ürünleri almak isteyen UBER sürücülerinin ise belirli şartlara sahip olması gerekiyor. Kargo firması kutu gönderilecek sürücülerin uygulamada 4.7 puana sahip olmasını şart koşuyor.
Şimdilik ABD'nin Los Angeles ve San Francisco eyaletlerinde başlatılan uygulamanın genişletilmesi ve yakın zamanda tüm dünyaya sunulması bekleniyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle