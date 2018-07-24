Hola Quiz nedir? 'Arkadaşlarım beni ne kadar tanıyor?'
Hola Quiz, son günlerin popüler uygulamaları arasında yerini ald.ı İnternet Quizleri günümüzde oldukça popüler. Her konuda test yaparak bilgimizi ölçüyor, kimi zamanda hangi süper kahraman olabileceğimizi öğreniyoruz. Fakat bu test diğerlerinden biraz farklı, hangi arkadaşınız sizi daha iyi tanıyor öğrenme vakti! İşte, Hola Quiz hakkında detaylı bilgiler
Öncelikle uygulamanın adı Hola Quiz. Uygulama kendiniz hakkında belli başlı soruları cevaplamanızı istiyor. En başta hangi bölgeden olduğunuzu ve adınızı belirtmeniz şart! Daha sonra, doğduğunuz ay veya en sevdiğiniz renk gibi sorularla karşılaşacaksınız. Sorulara düzgün cevap vermeniz önemli, sonra vahlanmayın kimse beni tanımıyor diye! Testi bitirdiğinizde karşınıza bir link çıkacak. Linki dilerseniz Twitter'da, dilerseniz WhatsApp'da paylaşarak arkadaşlarınıza çözdürebilirsiniz. Testi çözen arkadaşlarınız 10 üzerinden puan alacak ve testin son sayfasında çıkacaklar. Yalnız bir konuya dikkat çekmekte yarar var, testi hangi tarayıcıdan yaptıysanız, sonuçları da oradan alacaksınız.
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