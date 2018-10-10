Bolu'da yeni kara akbaba kolonisi tespit edildi

Yüksek lisans öğrencileri Şafak Arslan, Tuğba Aydın ve Hikmet Erdoğan, proje danışmanları Dr. Öğretim Üyesi Cihangir Kirazlı koordinesinde hazırladıkları "Köroğlu Dağları'nda Kara Akbaba Popülasyonu Üzerinde Araştırmalar" başlıklı proje kapsamında Köroğlu Dağları'nda kara akbabaların üreme ve yaşam alanlarıyla ilgili ön çalışma yaptı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Bolu Şube Müdürlüğü'nün de destek verdiği 10 aylık ön çalışma sonucunda, Köroğlu Dağları'nda yapılan arazi incelemelerinde 30 çiftlik kara akbaba kolonisi belirlendi.

Kara akbaba kolonisinin, Orta Sakarya bölgesinden sonra Türkiye'de bulunan en büyük koloni olduğu tespit edildi.

"Bölge, çoğu Avrupa ülkesinden daha fazla popülasyona sahip"

BAİBÜ Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Yaban Hayatı Ekolojisi ve Eğitimi Bölümü yüksek lisans öğrencisi Şafak Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, proje kapsamında yaptıkları tespitin Türkiye ve dünya açısından önemli olduğunu söyledi.

Köroğlu Dağları'nda kara akbaba popülasyonu üzerine araştırmalar yaptıklarını anlatan Arslan, şöyle devam etti:

"Kara akbaba, Türkiye'de yaşayan 4 akbaba türünün en büyüğü. Kanat açıklığı, 3 metreye varabilir. Bu özelliğiyle Avrupa'nın en büyük yırtıcı kuş türü özelliğine sahip. Avrupa'daki en büyük popülasyonu İspanya'da. Burada 2 bin-2 bin 500 çift olarak ürediği tespit edildi. Avrupa'nın en büyük ikinci popülasyonu da ülkemizde. Yeterli çalışmalar yapılmadığından tahmin edilen çift sayısı 150-200 civarında."

Arslan, kara akbabanın Köroğlu Dağları'nda ürediğinin tahmin edilmesine rağmen daha önce bu bölgede kapsamlı çalışma yapılmadığını aktararak, "Bu çalışmayı yapmaya karar verdik. Projenin ön çalışması kapsamında gerçekleştirdiğimiz yaklaşık 10 aylık arazi çalışmasında 30 çiftin ürediğini tespit ettik. Bu da bu bölgenin çoğu Avrupa ülkesinden daha fazla popülasyona sahip olduğunu gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de 150-200 kara akbaba çiftinin ürediğinin tahmin edildiğini, çalışmalarıyla bu sayının 200'ün üzerine çıkabileceğinin belgeleneceğini anlatan Arslan, şunları kaydetti:

"Türkiye'de Orta Sakarya bölgesinde 50, Türkmenbaba'da 26 çift yaşadığı daha önce yapılan çalışmalarda belirlendi. Bu bölgede sadece ön çalışmayla 30 çifti bulduk. Türkiye'de yaşadığı düşünlen kara akbaba çifti sayısının 200'ü aşacağını tahmin ediyoruz. Çünkü ürediği bölgeler arasında henüz kapsamlı bir çalışma yapılmayan Doğu Karadeniz Bölgesi ve Afyon Akdağ bölgesi var.

Ön çalışmalarda Köroğlu Dağları'nda bulduğumuz yuva sayısının şu an Orta Sakarya bölgesinden sonra Türkiye'nin en büyük ikinci kolonisine sahip yuva alanı olduğu görüldü. Bu çalışma tamamlandığında daha çok yuvanın çıkacağına inanıyoruz. O yuvalarla birlikte Köroğlu Dağları'nın kara akbabalar için önemli bir alan olduğu ortaya çıkacak."

Projenin geliştirilmesi ve yeterli arazi çalışmalarının yapılması için desteğe ihtiyaç olduğunu dile getiren Arslan, bunun için TÜBİTAK'a başvuru yaptıklarını sözlerine ekledi.

"Önemli bir tespit yaptık"

Proje danışmanı Dr. Öğretim Görevlisi Cihangir Kirazlı da proje kapsamında önemli bir tespit yaptıklarını söyledi.

Kirazlı, kara akbabaların yuva alanlarının tespitiyle ilgili çalışmaların 2000'li yıllardan sonra hız kazandığını aktararak, "En eski bilinen yer 7-10 çift ile Kızılcahamam. Eskişehir Türkmenbaba Dağı'nda 26 çiftlik bir çalışma var. Sündiken Dağları'nda 46-50 çift kadar popülasyon söz konusu. Köroğlu Dağları'nda var olduğu düşünülen popülasyonu ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Yuva ve yaşam alanı tercihlerini belirlemeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Ön çalışma neticesinde Köroğlu Dağları'nda 30 çift kara akbaba bulduklarını belirten Kirazlı, "Bu bir ön arazi çalışmasıdır. Yaklaşık bir senelik çalışmayla bunu belirledik. Köroğlu Dağları'nda 30 çiftlik bir koloni olduğunu görüyoruz. Çok daha fazlasını bulabileceğimizi düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.