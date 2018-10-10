Bolu'da yeni kara akbaba kolonisi tespit edildi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriBolu'da yeni kara akbaba kolonisi tespit edildi
GeriTeknoloji Bolu'da yeni kara akbaba kolonisi tespit edildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
10.10.2018 - 11:40, Son Güncelleme:

Bolu'da yeni kara akbaba kolonisi tespit edildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bolu'da yeni kara akbaba kolonisi tespit edildi

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Yaban Hayatı Ekolojisi ve Eğitimi Bölümünde yüksek lisans yapan 3 öğrenci, Türkiye'nin en büyük ikinci kara akbaba kolonisini Köroğlu Dağları'nda tespit etti.

Yüksek lisans öğrencileri Şafak Arslan, Tuğba Aydın ve Hikmet Erdoğan, proje danışmanları Dr. Öğretim Üyesi Cihangir Kirazlı koordinesinde hazırladıkları "Köroğlu Dağları'nda Kara Akbaba Popülasyonu Üzerinde Araştırmalar" başlıklı proje kapsamında Köroğlu Dağları'nda kara akbabaların üreme ve yaşam alanlarıyla ilgili ön çalışma yaptı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Bolu Şube Müdürlüğü'nün de destek verdiği 10 aylık ön çalışma sonucunda, Köroğlu Dağları'nda yapılan arazi incelemelerinde 30 çiftlik kara akbaba kolonisi belirlendi.

Kara akbaba kolonisinin, Orta Sakarya bölgesinden sonra Türkiye'de bulunan en büyük koloni olduğu tespit edildi. 

"Bölge, çoğu Avrupa ülkesinden daha fazla popülasyona sahip"

BAİBÜ Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Yaban Hayatı Ekolojisi ve Eğitimi  Bölümü yüksek lisans öğrencisi Şafak Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, proje kapsamında yaptıkları tespitin Türkiye ve dünya açısından önemli olduğunu söyledi.

Köroğlu Dağları'nda kara akbaba popülasyonu üzerine araştırmalar yaptıklarını anlatan Arslan, şöyle devam etti:

"Kara akbaba, Türkiye'de yaşayan 4 akbaba türünün en büyüğü. Kanat açıklığı, 3 metreye varabilir. Bu özelliğiyle Avrupa'nın en büyük yırtıcı kuş türü özelliğine sahip. Avrupa'daki en büyük popülasyonu İspanya'da. Burada 2 bin-2 bin 500 çift olarak ürediği tespit edildi. Avrupa'nın en büyük ikinci popülasyonu da ülkemizde. Yeterli çalışmalar yapılmadığından tahmin edilen çift sayısı 150-200 civarında." 

Arslan, kara akbabanın Köroğlu Dağları'nda ürediğinin tahmin edilmesine rağmen daha önce bu bölgede kapsamlı çalışma yapılmadığını aktararak, "Bu çalışmayı yapmaya karar verdik. Projenin ön çalışması kapsamında gerçekleştirdiğimiz yaklaşık 10 aylık arazi çalışmasında 30 çiftin ürediğini tespit ettik. Bu da bu bölgenin çoğu Avrupa ülkesinden daha fazla popülasyona sahip olduğunu gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de 150-200 kara akbaba çiftinin ürediğinin tahmin edildiğini, çalışmalarıyla bu sayının 200'ün üzerine çıkabileceğinin belgeleneceğini anlatan Arslan, şunları kaydetti:

"Türkiye'de Orta Sakarya bölgesinde 50, Türkmenbaba'da 26 çift yaşadığı daha önce yapılan çalışmalarda belirlendi. Bu bölgede sadece ön çalışmayla 30 çifti bulduk. Türkiye'de yaşadığı düşünlen kara akbaba çifti sayısının 200'ü aşacağını tahmin ediyoruz. Çünkü ürediği bölgeler arasında henüz kapsamlı bir çalışma yapılmayan Doğu Karadeniz Bölgesi ve Afyon Akdağ bölgesi var.

Ön çalışmalarda Köroğlu Dağları'nda bulduğumuz yuva sayısının şu an Orta Sakarya bölgesinden sonra Türkiye'nin en büyük ikinci kolonisine sahip yuva alanı olduğu görüldü. Bu çalışma tamamlandığında daha çok yuvanın çıkacağına inanıyoruz. O yuvalarla birlikte Köroğlu Dağları'nın kara akbabalar için önemli bir alan olduğu ortaya çıkacak." 

Projenin geliştirilmesi ve yeterli arazi çalışmalarının yapılması için desteğe ihtiyaç olduğunu dile getiren Arslan, bunun için TÜBİTAK'a başvuru yaptıklarını sözlerine ekledi.

"Önemli bir tespit yaptık"

Proje danışmanı Dr. Öğretim Görevlisi Cihangir Kirazlı da proje kapsamında önemli bir tespit yaptıklarını söyledi.

Kirazlı, kara akbabaların yuva alanlarının tespitiyle ilgili çalışmaların 2000'li yıllardan sonra hız kazandığını aktararak, "En eski bilinen yer 7-10 çift ile Kızılcahamam. Eskişehir Türkmenbaba Dağı'nda 26 çiftlik bir çalışma var. Sündiken Dağları'nda 46-50 çift kadar popülasyon söz konusu. Köroğlu Dağları'nda var olduğu düşünülen popülasyonu ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Yuva ve yaşam alanı tercihlerini belirlemeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Ön çalışma neticesinde Köroğlu Dağları'nda 30 çift kara akbaba bulduklarını belirten Kirazlı, "Bu bir ön arazi çalışmasıdır. Yaklaşık bir senelik çalışmayla bunu belirledik. Köroğlu Dağları'nda 30 çiftlik bir koloni olduğunu görüyoruz. Çok daha fazlasını bulabileceğimizi düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Windows’u hedef alan yeni bir tehdit ortaya çıktı!

Black Ops 4 sistem gereksinimleri belli oldu

Google Pixel 3 Türkiye'de satışa çıkıyor mu?

İlk bakış: Google Pixel 3 ile çekilen fotoğraflar