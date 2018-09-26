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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Teknoloji
26.09.2018 - 20:26, Son Güncelleme:

Bolu'da "Bilim Şenliği" düzenlenecek

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Bolu'da "Bilim Şenliği" düzenlenecek

Türkiye’nin milli teknoloji hamlesine destek veren Bolu Belediyesi, Bilim Şenliği düzenliyor.

Bolu'da 3-5 Ekim 2018 tarihlerinde gerçekleştirilecek Bolu Bilim Şenliği 2018’de katılımcılar bilimi eğlenceli aktiviteler yoluyla tanıma fırsatı bulacak. 3 gün sürecek ve 7’den 70’e toplumun her kesimine hitap edecek şenlikte, yapay kar üretiminden, model uçak yapımına, deprem simülatörlerinden sanal gerçeklik uygulamalarına kadar çok sayıda bilimsel ve teknolojik yenilik deneyimlenebilecek.

Fen bilimleri, matematik, robotik kodlama, bilişim, astronomi, kimya, optik ve elektrik alanlarında her gün 50’nin üzerinde etkinliğe ev sahipliği yapacak şenlikte, zeka oyunları, el becerisi yarışmaları, gösteriler, deneyler, atölye çalışmaları ve simülasyonlar ile katılımcılara keyifli anlar yaşatılacak.

Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, yaptığı açıklamada, şenliğin Bolu’nun Teknofest’i olacağını söyledi.

Şenlik süresince matematik, biyoloji, geometri, uzay bilimleri gibi pek çok alanda sayısız renkli etkinlik gerçekleştirileceğini belirten Yılmaz, şöyle konuştu:

"Ülke olarak teknolojimizi üretme, bilim insanları yetiştirme hamlelerine hız verdiğimiz bir dönemdeyiz. Bunun en önemli adımlarından birinin de bilim ve teknolojiyi toplumun her kesimine yaymak olduğuna inanıyorum. Şenliğimize katılanlar bilimin eğlenceli ve sanatsal yönünü deneylerle, uygulamalarla tanıma şansı bulacak. Başta çocuklarımız ve gençlerimiz olmak üzere tüm halkımızın bilime, teknolojiye ilgisini arttırmayı hedefliyoruz. Bilimi günlük hayatın bir parçası olarak algıladığımız, sevdiğimiz ve sindirdiğimiz ölçüde yenilikleri ortaya koyabiliriz. Tabiatın kalbinden ülkemizin gelecek hedeflerine destek veriyor ve herkesi Bolu Bilim Şenliğimize katılmaya davet ediyorum."

Bolu Belediyesinin, TÜBİTAK Bilim Şenliklerini Destekleme Programı kapsamında hayata geçirdiği şenliğe, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Türk Hava Kurumu, AFAD,  Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kocaeli SEKA Kağıt Müzesi ve Bolu İl Sağlık Müdürlüğünün de katkı sunacağını  kaydeden Yılmaz, şenliğin benzer çalışmalara örnek olacağını ifade etti.

Yılmaz, şunları söyledi:

"Felsefeden astronomiye, matematikten tıbba, kimyadan coğrafyaya kadar pek çok bilim dalını besleyip dünyayı şekillendiren bir medeniyetin torunlarıyız. Bugün teknoloji ve dijitalleşme ekseninde bir değişim yaşanıyor. Değişimi takip eden değil, değişime öncülük eden olmak zorundayız. Bunun için bilimi laboratuvardan sokağa çıkarıyoruz. Bolu Bilim Şenliği ile insanımızla bilim ve teknoloji arasında samimi bir bağ kurmak istiyoruz. Bilime olan ilgiyi eğlenerek, deneyerek, katılarak, yaparak, yaşayarak ve paylaşarak arttıracağız. Atölye çalışmalarından teknoloji üretimine giden yola çocuklarımızın ve gençlerimizin ufkunu açarak, hayal etmelerini sağlayarak adım atıyoruz. Bu şenliği gelenekselleştirip her yıl daha geniş katılımla gerçekleştirmek istiyoruz. Bolumuzun vizyon projeleri arasında yer alan Bilim ve Teknoloji Merkezi Projemizi de inşallah en kısa zamanda TÜBİTAK Bilim ve Toplum Dairesi ortaklığıyla hayata geçirerek geleceğin bilim insanlarını Bolu’dan yetiştirecek, geleceğin teknolojilerini Bolu’dan çıkaracağız. Gelecek bizim. Bolu gençliği, geleceği teknolojiyle kuracak."

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