Boeing'in geliştirdiği yeni nesil uçağın kanatları dikkat çekiyor
Dünyanın önde gelen uçak üreticilerinden Boeing, transonik kanat tasarımına sahip özel bir uçak geliştiriyor. Kanatlar, tasarım değişikliğinden öte uçağın hafiflemesine ve daha az yakıt tüketmesine olanak verecek. İşte Boeing'in yeni uçağının ilginç özellikleri...
Boeing, geliştirmekte olduğu yeni uçağında kanatlara yoğunlaşmış durumda. Şirket, bu kapsamda boyu uzatılmış ve daha hafif bir yapıda olan kanatlarıyla dikkat çeken yeni uçağını dünyaya duyurdu. Henüz konsept aşamasında olan uçak, aslında bir yolcu jeti. 52 metre kanat açıklığına sahip olan uçak, NASA ve Boeing'in 10 yıldır birlikte üzerinde çalıştıkları bir konsept.
Boeing'ten yapılan açıklamaya göre yeni kiriş sistemi ile birlikte kanat uçlarının geriye doğru modifikasyonu, beraberinde uçağa hız kazandıracak ve 965 km hıza ulaşabilecek hale gelecek. Ki yapılan testlerde de bu hıza ulaşılmış.
2005 yılında üretilen sıradan bir yolcu uçağına kıyasla yüzde 60 oranında daha az yakıt tüketmesi beklenen Boeing'in yeni nesil yolcu jetiyle ilgili verilen bilgiler şimdilik bununla sınırlı.
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