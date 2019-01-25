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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
25.01.2019 - 10:15, Son Güncelleme:

Boeing'den otonom uçan taksi: İlk uçuşunu yaptı

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Boeing'den otonom uçan taksi: İlk uçuşunu yaptı

Sürücüsüz otomobil fikrine daha henüz alışamamışken bu kez otonom uçaklar üzerine önemli çalışmalar yapılıyor. Dünyanın önde gelen uçak üreticilerinden Boeing, otonom uçan taksisiyle ilk uçuşunu tamamladı.

Boeing'in geliştirdiği yeni otonom uçan taksi, ilk test uçuşunu gerçekleştirdi, izleyenleri kendine hayran bıraktı. Elektrikle çalışan bu özel uçak kendi başına iniş ve kalkış yapabiliyor. Henüz tam anlamıyla uçmasa da, iniş kalkışı sorunsuz yapabilmesi ve havada durabilmesi geleceğe dönük umut veriyor. 80 km mesafeyi kat edebilen ve 230 kg yük taşıyabilen bu özel otonom uçan taksinin test uçuşları bu yıl artarak devam edecek.

Uçağın elektrikli olması gürültü sorununu da ortadan kaldıracak ve sessiz bir uçak yolculuğu mümkün olacak. Ancak bu uçaklarla ilgili kafaları karıştıran önemli bir sorun var. Bu uçağa kim binecek?

Otonom uçak olması dolayısıyla can güvenliğini düşünen yolcuların bu uçağı gerçekten tercih etmekte 'cesur' olup olmayacağını bugünden kestirmek güç; ancak sektörün önündeki en büyük engel olarak karşımıza duruyor. 

Uçağın test uçuşunu aşağıdaki videodan seyredebilirsiniz.

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