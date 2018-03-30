Boeing üretim tesisinde Wannacry saldırısı

2017 yılında, Türkiye'nin de içinde olduğu 150 ülkede 300 binden fazla bilgisayarı etkileyerek ortaya çıkan Wannacry fidye yazılımı, bu sefer uçak üretici firma Boeing ile gündeme oturdu.

Seattle Times'ın yayınladığı rapora göre ABD'nin Güney Karolina eyaletindeki Charleston kentinde bulunan Boeing'in bir üretim tesisi, Wannacry fidye yazılımı virüslerinin saldırısına uğradı.

Şirket, uçak testlerinde kullanılan ekipmanların bu yazılımdan zarar görebileceğini ve kendi uçak yazılımlarına bunun bir etkisi olacağını düşünüyor. Devamında ise VanderWel: "Boeing'deki hemen hemen her VP ile bir görüşme yapıyoruz." açıklamasını yaptı. Böyle bir yazılım tarafından saldırıya uğradıklarını doğrulayan şirket, virüsün etkisinin azaldığını söylüyor.