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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
A.A.
06.05.2019 - 13:22, Son Güncelleme:

Boeing, 737 Max'lerdeki yazılım sorununu kazalardan önce biliyormuş

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Boeing, 737 Max'lerdeki yazılım sorununu kazalardan önce biliyormuş

Boeing'den yapılan açıklamada, 737 Max tipi uçakların sensörlerindeki uyuşmazlıkları haber veren yazılımdaki sorundan modellerin ilk teslimatları yapıldıktan sonra haberdar olunduğu bildirildi.

ABD'li uçak üreticisi Boeing, 737 Max model yolcu uçaklarındaki iki ölümcül kazaya yol açan yazılım probleminden, ilk kazadan yaklaşık 1 yıl önce haberdar olduğunu itiraf etti.

BBC'de yer alan habere göre, Boeing'den yapılan açıklamada, 737 Max tipi uçaklarda, uçağın ekseni ile hava akımının doğrultusu arasındaki açıyı belirleyen hücum açısı sensörlerindeki uyuşmazlıkları haber veren yazılımdaki sorundan, modellerin ilk teslimatları yapıldıktan sonra haberdar olunduğu belirtildi.

Şirket, başlangıçta söz konusu alarm sistemini standart özellik olarak kontrol yazılımına eklemenin planlandığını, ancak teslimatlar başladıktan sonra sistemin, tercihli olarak satılan ilave bir gösterge donanımıyla birlikte çalışabileceğinin fark edildiğini bildirdi.

Boeing yetkilileri, problemin uçuş güvenliğine ve uçağın işleyişine büyük bir etkisi olmayacağını değerlendirdikleri için acil müdahale etme gereği duymadıklarını, problemi gelecekteki bir yazılım güncellemesiyle çözmeyi planladıklarını kaydetti.

Öte yandan, ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) Boeing'in söz konusu yazılım problemi konusunda, ilk kazanın yaşandığı Ekim 2018'e kadar kendilerini bilgilendirmediğini açıkladı.

Boeing 737 Max 8 krizi

Etiyopya Hava Yollarına ait Boeing 737 Max 8 tipi yolcu uçağı, 10 Mart'ta Addis Ababa'dan Kenya'nın başkenti Nairobi'ye gitmek için havalandıktan kısa süre sonra düşmüş, uçaktaki 157 kişi hayatını kaybetmişti.

Endonezya'da ise Lion Hava Yollarına ait "JT 610" sefer sayılı Boeing 737 Max 8 tipi uçak, 29 Ekim 2018'de, Cakarta'dan Sumatra Adası'ndaki Pangkal Pinang şehrine gitmek üzere havalandıktan kısa bir süre sonra denize çakılmıştı. 189 kişinin yaşamını yitirdiği kaza, bu tip uçakların ilk kazası olarak tarihe geçmişti.

Etiyopya'daki kazanın ardından aralarında Türkiye, Çin, Etiyopya, İngiltere, Almanya, Fransa, Hollanda, Avusturya'nın da aralarında bulunduğu birçok ülke "Boeing 737 Max" tipi uçakların operasyonlarını geçici olarak durdurmuş ve hava sahalarını bu uçuşlara kapatmıştı.

Her iki kazada da 737 Max tipi uçaklarda, hücum açısı sensörleri arasındaki veri uyuşmazlığının "Manevra Karakteristiği Takviye Sistemi" (MCAS) adı verilen kontrol sisteminin otomatik devreye sokmasının etkili olduğu belirtilmişti.

Boeing, 737 Max tipi uçakların hücum açısı sensörlerinin MCAS yazılımına yanlış veri sağlaması durumunda, ek güvenlik katmanları sağlayacak bir güncelleme yapacağını duyurmuştu.

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