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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
BBC Türkçe
12.03.2019 - 07:12, Son Güncelleme:

Boeing 737 Max 8 uçaklarının özellikleri neler?

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Boeing 737 Max 8 uçaklarının özellikleri neler?

Etiyopya Havayolları'na ait Boeing 738 Max 8 tipi uçağın başkent Addis Ababa'dan kalkışından kısa bir süre sonra düşmesi Boeing'in bu yeni modelinin son beş ay içindeki ikinci düşüş vakası oldu.

Boeing'in bu uçağı 2017'den bu yana kullanımda.

Ekim ayında da Endonezya'daki Lion Air Havayolları'na ait uçak Cakarta'dan kalktıktan kısa bir süre sonra düşmüş, 189 kişi ölmüştü.

Uçağın yaşı henüz üç ayı bile tamamlamamıştı.

Etiyopya Havayolları'na ait uçak da 10 Mart'ta Kenya'nın başkenti Nairobi'ye gitmek üzere havalanmış, kısa bir süre sonra düşerek 157 kişinin ölümüne neden olmuştu.

Bu modelde yeni olan ne?

Uzmanlar 737 Max motorunun eski modele oranla biraz daha önde ce kanatlara göre biraz daha yukarıda olduğunu, bunun uçağın dengesini etkilediğini söylüyor.

Endonezya'da düşen uçağın düşüş nedenine dair henüz nihai sonuca varılamadı.

Endonezya Ulusal Ulaşım Güvenliği Komitesi, Lion Air uçağının tekleme riski konusunda pilotu uyarmak üzere tasarlanan sensörlerinden birini "hatalı veri" verdiğine işaret etmişti.

Bu sensör ve ona bağlı program önceki 737 model uçaklardan farklı çalışıyor, ancak pilotlara bu bilginin verilmediği belirtiliyor.

Bu olay üzerine Boeing, havayolu şirketlerine bir bilgilendirme bülteni göndermiş, ABD'deki havacılık düzenleme kurumu da bu uçakların sensörü ile ilgili "acil uyarı" yayınlamıştı.

Federal Havacılık İdaresi (FAA), "mevcut durumuna dair bir şey yapılmazsa bu sensörün uçağın kontrolünü zorlaştırabileceğini ve burun-aşağı yönelmesine, önemli irtifa kaybına ve yere çarpmasına yol açabileceği" uyarısında bulunmuştu.

Boeing 737 Max 8 uçaklarının özellikleri neler

Acil uyarı kime gönderilmişti?

FAA bu bilginin diğer havacılık düzenleme kurumlarına iletildiğini söylemişti. Onların da pilotları bilgilendirmek üzere bu bilgiyi havayolu şirketlerine iletmeleri gerekiyordu.

Havacılık uzmanları Etiyopya Havayolları'nın da sensör konusunda bilgilendirilmiş olması gerektiğini ifade ediyor.

Etiyopya'da meydana gelen kazanın Endonezya'daki önceki olayla aynı sorundan kaynaklandığıına dair bir veri yok henüz.

Boeing nasıl tepki verdi?

Pazar günü açıklama yapan Boeing, ABD Ulusal Ulaşım Güvenlik Kurumu'nun yönetimi altında "teknik ekibin teknik yardım sağlamaya hazır olduğunu" söyledi.

Boeing ayrıca yolcuların ve mürettebatın ailelerine başsağlığı dileyerek Etiyopya Havayolları ekibine desteğe hazır olduğunu açıkladı.

Boeing 737 Max uçaklar Boeing tarihinde en hızlı satan uçak olmuş, dünya çapında 100 havayolu şirketinden toplam 4500 uçak siparişi almıştı.

Hangi havayolları Boeing 737 Max seferlerini askıya aldı?

Beş ay içinde bu uçakların ikinci kez düşmesi üzerine Çin, Endonezya, Etiyopya ve Cayman Havayolları Boeing 737 Max seferlerini askıya aldığını açıkladı.

Hindistan hükümeti ise havacılık düzenleme kurumları ile durumu ele aldığını belirtti.

Boeing hisseleri Wall Street borsasında dünden bu yana yüzde 13 değer kaybetti.

737 tip uçakların motorlarını yapan Fransız Safran grubunun hisseleri de düşüş gösterdi.

Hangi havayolları 737 Max 8 uçakları kullanıyor?

Boeing'in internet sitesine göre 16 havayolu şirketinr 737 Max 8 uçaklarının teslimatı yapılmış durumda.

Dünyanın en büyük seyahat ve turizm şirketi İngiliz-Alman ortaklığı TUI Grubu'nun uçak filosunda bu uçaklardan 15 adet bulunuyor.

Flydubai havayolu şirketi "durumu gözetim altında tuttuğunu" açıkladı.

Norveç Havayolları'nda ise 18 uçak bulunuyor ve bunlar çoğunlukla İrlanda-ABD uçuşlarında kullanılıyor.

Singapur'un Silk Air şirketinin sahip olduğu 6 uçak ile Air Italy uçaklarının normal uçuşlarına devam ettiğini açıkladı.

Çeşitli Kuzey Amerika havayolları şirketleri uçakları kullanmaya devam ettiklerini ve soruşturmayı yakından takip ettiklerini belirtiyor.

34 adet 737 Max 8 uçağına sahip Amerikan Southwest Airlines da benzer bir açıklama yaptı.

American Airlines ile Air Canada havayollarının her birinin uçak filosunda bu uçaktan 24 adet olduğu belirtiliyor.

 

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