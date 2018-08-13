BMW'nin spor arabası 2019 model Z4 sızdırıldı!
BMW'nin Z serisi, Alman markanın en sevilen arabaları arasında. Uzun zamandır sabırsızlıkla beklenen 2019 model BMW Z4'e dair bir sızdırma gerçekleşti.
Son zamanlarda BMW dendiğinde akla gelen araçlar yeni 8 serisi ve 2019 model Z4. İki araçta da alışık oldupumuz BMW çizgisinin dışına çıkan Alman firma, Z4'e dair pek bilgilendirme yapmamıştı. Fakat son yapılan Z4 sızdırması kullanıcıların epey dikkatini çekti. Paylaşılan görselin patent görsellerine benzemesi ve resmi bir kaynak tarafından onaylanmaması potansiyel alıcıları oldukça meraklandırdı.
BMW ilk zamanlardan beri yeni çıkacak aracın konsept tasarıma çok benzeyeceğini öne sürüyordu. Sızdırılan bu görselle de bu söylenilen doğruluk kazanmış oldu. Değişen başlıca unsurlar arasında yeni model aracın farı dikkat çekiyor. Alışılmış BMW farından uzaklaşılmış. Diğer yandan bilinen Z serisi araçlarına göre biraz daha yuvarlak hatlara sahip araç, şimdiden bir hayran kitlesi oluşturdu bile.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle