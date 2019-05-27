BMW şimdi de elektrikli scooter'larıyla asfalta iniyor!
Almanya merkezli BMW, bu kez yeni bir otomobiliyle değil, son günlerin moda araçlarından elektrikli scooter'larıyla karşımıza çıktı. Bu scooter'lar özellikleriyle olduğu kadar fiyatıyla da dikkat çekecek gibi görünüyor.
Özellikle ABD'de hayli yaygın olarak kullanılan ve vatandaş için ucuz bir ulaşım aracı olan elektrikli scooter'lar gün geçtikçe daha çok ilgi görürken, diğer yandan birçok marka da bu alanda yatırımlarını yapmaya başladı bile. BMW’nin Micro firması ile ortaklaşa hazırladığı bu özel model, teknik olarak açıklandığı kadarıyla 20 km/s hıza çıkabiliyor ve 12 km menzil sunuyor.
Ancak rakiplerine oranla daha yüksek özellikler sunmamasına karşın fiyatı pek de mütevazi değil. 890 dolardan alıcısına ulaşan yeni BMW elektrikli scooter'lar, tasarım tarafında da büyük bir yenilik sunmuyor.
BMW E-Scooter adını taşıyan bu yeni nesil e-scooter'ların ön ve arkada aydınlatma sistemi bulunan kişisel ulaşım aracı, 150W gücündeki motoruyla da beklentilerin altında kalıyor. Bu motorla hızlanmasının çok yavaş olduğu ve tepe çıkmadan ciddi sorun yaşayacağı belirtilen scooter, pilini 2 saatte tamamen doldurabiliyor.
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