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Teknoloji
Haber Giriş: 13.01.2020 - 09:44,Son Güncelleme:/

BMW Group, iNEXT İçin 400 milyon euro’luk yatırım yaptı

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BMW Group, iNEXT İçin 400 milyon euro’luk yatırım yaptı

BMW, yüzde yüz elektrikli modeli BMW iNEXT ve gelişmiş otonom sürüş teknolojisine sahip diğer modelleri için Avrupa’daki en büyük tesisi olan Dingolfing Fabrikası’na yaklaşık 400 milyon Euro’luk yatırım yaptı. Dingolfing’de üretilecek olan BMW’nin yüzde yüz elektrikli en yeni modeli iNEXT, 2021 yılında satışa sunacak.

Yıllık 330 bin otomobilin üretildiği Dingolfing’de, 2021’de gerçekleşecek BMW iNEXT lansmanıyla birlikte tek bir bant üzerinde, hem yüzde yüz elektrikli, hem plug-in hibrit, hem de içten yanmalı motorlu otomobillerden oluşan bir karma portföy üretilecek. Halihazırda plug-in hibrit araçlar Dingolfing tesislerindeki üretimin yaklaşık yüzde 10’nu oluştururken, BMW iNEXT fabrikanın ilk yüzde yüz elektrikli otomobili olacak. 

Dingolfing, esnek üretim yapısı sayesinde farklı pazarların değişken ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde planlanıyor. Yatırımın tamamlanmasıyla birlikte Dingolfing tüm dünyadaki BMW tutkunlarına mobilite ihtiyaçlarını karşılamak üzere, farklı sürüş teknolojilerini kapsayan birden fazla çözüm yolu sunulabilecek. Mevcut yatırımlar ve devam eden çalışmalarla Dingolfing Fabrikası, e-mobiliteye geçiş yaparken aynı zamanda gelişmiş otonom sürüş teknolojisine sahip otomobillerin standart üretimi için de merkez olmaya hazırlanıyor. 

Dingolfing’de üretilecek olan BMW iNEXT yeni bir model olmanın ötesinde, otomotiv sektöründe inovasyona ve otonom sürüşe öncülük eden yeni nesil teknolojilerin de gelişim yolunu şekillendirecek. Tesis üretim altyapısıyla gelecekte üretilecek diğer modelleri de besleyecek olan BMW iNEXT ile birlikte, daha verimli ve yüksek ölçekli bir kapasiteye ulaşmış olacak.

ABD'de robotlar futbol oynadıABD'de Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) tarafından üretilen minik robotlar parkta futbol oynadı. MIT Biyobenzetim Robotik Laboratuvarı tarafından üretilen Mini Cheetah robotları, yeşil alanda futbol oynarken görüntülendi. Her biri 9 kilogram ağırlığındaki robotlar, dört bacağıyla hareket ederek kendi etrafında 180 derece dönebiliyor. Mini robotların, saatte yaklaşık 8 kilometre hızla koşabildiği, düştüğünde kendi kendine kalkabildiği ve yüksek bir yerden atladığında yumuşak bir iniş yapabildiği belirtildi.
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