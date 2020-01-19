BMW, dayanıklı mobil bilgisayar için Getac ile işbirliğine gitti

Bu duyuru ile, Getac’ın son altı yıldır araç ve uygulama testleri için BMW Group’a dayanıklı ekipman tedariki içeren iki şirket arasındaki mevcut teknoloji ortaklığının daha da genişlediği vurgulanıyor. Yenilenen ortaklıkla birlikte Getac, S410, V110, F110, A140, UX10 ve T800 serisi dayanıklı dizüstü bilgisayar ve tabletleri için BMW Group'tan büyük bir sipariş aldı.

BMW Group'un kompleks gereksinimlerini karşılayan çözümler sunmak için Getac, ekipmanlarını şirket içindeki çeşitli kullanıcı gruplarının bireysel ihtiyaçlarına göre uyarlıyor. Araştırma ve geliştirme alanında güvenlik ve hassas verilerin korunması büyük önem taşıyor. Lojistik alanında, dahili BVIS toplama sistemini kullanırken, Getac A140’ın berrak 14 inçlik ekranı ve opsiyonel barkod ve RFID okuyucuları önemli verilerin kolaylıkla kaydedilmesini sağlıyor.

Bu ürünler ayrıca, IP52'den ve IP65'e kadar su geçirmez ve toza dayanıklı özellikleriyle, zorlu ortamlarda otomotiv endüstrisinin kalite standartlarını karşılamaya yardımcı oluyor.

Atölyede hızlı servis

BMW Group'ta semi-rugged tipi S410 dizüstü bilgisayar, uluslararası araç diyagnostiğinde kullanılıyor. Temel özellikleri arasında diyagnostik verilere doğrudan erişim için kablosuz ve kablolu bağlantı ve hızlı araç testleri bulunurken, Getac’ın LumiBond 2.0 dokunmatik ekran teknolojisi, doğrudan güneş ışığında okunabilirlik sağlıyor. Dört gelişmiş dokunmatik modu (Dokunmatik/Yağmur, Eldiven veya Kalem), yüksek kalitede işlem ve kısa teslimat sürelerine ilişkin servis siparişlerinin optimum verimlilikle yerine getirilmesine yardımcı oluyor.

Getac’ın dayanıklı çözümleri, “Endüstri 4.0" ve dijital dönüşümün kilit alanlarında, otomotiv üretimi değer zincirinin bütününü optimize etmek için yeni yollar açmaya yardımcı oluyor.