BM: 'Sera gazı salımlarını azaltma hedefleri 5 katına çıkarılmalı'

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriBM: 'Sera gazı salımlarını azaltma hedefleri 5 katına çıkarılmalı'
GeriTeknoloji BM: 'Sera gazı salımlarını azaltma hedefleri 5 katına çıkarılmalı'
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
BBC Türkçe
27.11.2019 - 07:19, Son Güncelleme:

BM: 'Sera gazı salımlarını azaltma hedefleri 5 katına çıkarılmalı'

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
BM: 'Sera gazı salımlarını azaltma hedefleri 5 katına çıkarılmalı'
Fotoğraf: iStock

Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP), küresel iklim değişikliğinin yol açacağı kaosu önlemek için sera gazı salımlarının önümüzdeki 10 sene boyunca her yıl yüzde 7,6 oranında azaltılması gerektiğini açıkladı. UNEP, dünyadaki sıcaklık artışının bu yüzyıl sonunda 1,5 santigrat dereceyi aşmaması için, ülkelerin sera gazı salımlarını azaltma hedeflerini 5 katına çıkarması gerektiğine dikkat çekti.

UNEP tarafından hazırlanan rapora göre, yıllık sera gazı salımlarını zaltmak için belirlenmiş mevcut hedeflere uyulsa bile 2100 yılında dünyada sıcaklık artışı 3,2 dereceyi bulacak.

Raporda, en zengin ülkelerin sera gazı salımlarını azaltmak için gereken tedbirleri zamanında almadığı, bu gecikme nedeniyle çok daha hızlı hareket etmek ve daha yüksek hedefler belirlemek gerektiği ifade ediliyor.

En zengin 20 ülkenin 15'i, sera gazı salımlarını sıfıra düşüreceği tarihi belirlemiş değil.

Uzmanlar, dünyada canlı yaşamını tehlikeye atabilecek şiddette bir iklim değişikliğini önlemek için sıcaklık artışının bu yüzyıl sonunda 1,5 santigrat dereceyi aşmaması gerektiğini söylüyor.

Petrol ve kömür gibi fosil yakıtların tüketimi, endüstriyel ve tarımsal faaliyetler sonucu atmosferde karbondioksit gibi sera gazlarının artması ile meydana gelen küresel ısınma iklim değişikliğine neden oluyor.

Karbondioksit artışı rekor düzeyde

UNEP raporunda, dünyanın tehlikeli derecede ısınmasının önüne geçmek için karbon emisyonunu ne kadar azaltmak gerektiği belirtilerek, Paris İklim Anlaşması'nda belirlenmiş hedeflere ulaşılsa bile aradaki açığın kapatılamayacağına dikkat çekiliyor.

Raporda "Küresel sera gazı emisyonu artışını engelleme konusunda ülkeler bir bütün olarak sınıfta kaldı. Karbon emisyonunun çok daha fazla ve çok daha hızlı azaltılması gerekiyor" deniyor.

Oysa Dünya Meteoroliji Örgütü verilerine göre atmosferdeki karbondioksit ve diğer sera gazlarının yoğunluğu 2018'de son 10 yılın ortalamasının üzerinde seyretti.

Devletlerarası İklim Değişikliği Paneli, geçen yılki toplantısında, bu yüzyıl sonuna kadar sıcaklık artışının 1,5 dereceyi aşması halinde insan, bitki ve hayvanların yaşamının, bir bütün olarak dünyanın büyük zarar göreceği uyarısında bulunmuştu.

BM: Sera gazı salımlarını azaltma hedefleri 5 katına çıkarılmalı

BM'nin bu yılki raporu ise sıcaklık artışını 1,5 derecede tutmak için dünyadaki karbon emisyonunun önümüzdeki 10 yıl boyunca, yılda yüzde 7,6 düzeyinde azaltılması gerektiğini vurguladı.

UNEP Direktörü Inger Andersen, "İklim değişikliği konusunda zamanında yeterli çaba gösterilmediği için, gelecek 10 yıl içinde yılda yüzde 7 gibi çok daha büyük kesinti yapılması gerekiyor" diyor.

BM Çevre Programı'nın raporunda özellikle zengin ülkelerin rolüne dikkat çekiliyor. En zengin 20 ülke dünyadaki sera gazı salımlarının yüzde 78'inden sorumlu.

G20 ülkeleri arasında ABD, Avustralya, Brezilya, Japonya, Kanada, Güney Kore ve Güney Afrika'nın, karbon emisyonunu azaltma konusunda mevcut hedeflerine ulaşmaları için çok daha ciddi önlemler almaları gerekiyor.

'Türkiye başarı kaydetti ama belirlediği hedefler düşüktü'
UNEP'in raporunda Türkiye, Hindistan ve Rusya'nın ise sera gazı salımlarını azaltmak için belirledikleri hedefi yüzde 15 aşarak başarı kaydettikleri ancak bunun ilk belirlenen hedeflerin düşük olmasından kaynaklandığı ifade ediliyor.

Avrupa Birliği, Çin ve Meksika'nın ise belirledikleri hedefe uydukları belirtiliyor.

Tek tek ülkelerin sera gazı salımlarını azaltma hedeflerini yükseltmemesi halinde, BM'nin yüzyıl sonu için belirlediği 1,5 derecelik sıcaklık artışının 2030'da gerçekleşmiş olacağı, 2100'de ise bu artışın 3,2 dereceyi bulacağına dikkat çekiliyor.

Bu alanda en büyük adımların enerji sektöründe atılması gerekiyor.

İngiltere'de yayımlanan Guardian gazetesi, iklim araştırmaları kuruluşlarının verilerine dayanarak, küresel karbon emisyonlarının en az üçte birinden 20 dev petrol şirketinin sorumlu olduğunu yazdı.

Gazetenin yayımladığı listede ilk üç sırada Suudi Arabistan petrol şirketi Aramco, Amerikan enerji devi Chevron ve Rus petrol şirketi Gazprom yer alıyor.

Sıcaklık artışını 1,5 derece ile sınırlama hedefi için gereken değişiklikleri yapmak üzere 2020 -2050 yılları arasında yılda 3,8 trilyon dolar harcanması gerektiği belirtiliyor.

BM raporu, bu adımları atmak için fazla zaman kalmadığına dikkat çekiyor.

2-13 Aralık tarihlerinde İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenecek olan BM İklim Değişikliği Konferansı'nda bu konunun ayrıntılı olarak ele alınması bekleniyor.

Oyunlar 150 milyar dolara dayandıPC ve konsol oyunları geride kalıyor, mobil oyunlar dahil oyun sektörü sadece 2019'da 150 milyar dolara yakın gelir yaratarak geleceği şekillendirmeye başladı bile. Dubai'de gerçekleştirilen On.DXB etkinliği kapsamında PUBG Mobile'ın mimarı Tencent'in daveti üzerine oyun zirvesini yakından takip ederken, Digital Age Yazı İşleri Müdürü Savaş Önemli ve ShiftDelete.Net'ten Gökey Yılmazer ile oyunlar üzerine bir söyleşi gerçekleştirdik.
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle