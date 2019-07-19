Bluetooth teknolojisi sizden habersiz konumunuzu paylaşıyor!
Uzun yıllardır hayatımızda olan ve son olarak 5.0 sürümüne güncellenen Bluetooth teknolojisinde güvenlik açığı tespit edildi. Bu açık nedeniyle Bluetooth üzerinden kullanıcıların konum bilgilerinin sızdırılabildiği görüldü.
Hemen herkesin kullandığı Bluetooth teknolojisinde güvenlik açığı bulundu. Boston Üniversitesi araştırmacıları, çok kullanılan bazı Bluetooth cihazlarının, konum ve diğer hassas bilgileri üçüncü partiler tarafından ulaşılabilir hale getirdiğini söyledi.
Bu ilişkide, bir cihaz merkezi bir bağlantı görevini üstleniyor, diğeri ise çevresel bir rol oynuyor. Çevresel cihaz, benzersiz bir adres ve bağlantıyla ilgili veri içeren bir sinyal gönderir. Bu noktada çoğu cihaz, yapılandırmaları otomatik olarak güncelleyen rastgele bir adres kullanır. Bu, kullanıcıların gizliliğini korumak anlamına geliyor ancak Boston Üniversitesi araştırmacıları, açık kaynaklı bir "sniffer" algoritması kullanarak, adresleri değiştiğinde bile Bluetooth bağlantılarını tanımlayabileceklerini buldu.
Açık, kişisel veri sızdırmasa da Bluetooth cihazlarını ve kullanıcılarını takip etmekte kullanılabilir. Araştırmacılar, Android'de bir güvenlik açığına rastlamadıklarını söylüyorlar ancak Windows 10 ve iOS cihazları izlenebiliyor.
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