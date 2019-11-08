Bluetooth cihazları 1 kilometre mesafeden siber saldırıya maruz kalabilir
Bluetooth cihazlarının sayısı her geçen gün artıyor ve pek çok cihaz artık bu teknolojiyi destekliyor. Son olarak Bluetooth 5.0 teknolojisi sayesinde bağlantı daha da iyileştirilirken, 1 kilometre menzile kadar bağlantı kurulabiliyor. Ancak bu teknoloji, beraberinde büyük bir güvenlik riskini de getiriyor.
Bluetooth Special Interest Group (SIG), Bluetooth ile bağlantı mesafesinin 1 kilometreye ulaştığını açıklarken, bu durumun güvenlik riski de oluşturduğunu açıkladı. SIG'den yapılan açıklamaya göre endişe, daha çok endüstriyel cihazlarda yoğunlaşıyor ancak bazı geniş ölçekli sensör ağları ve hatta insansız hava araçları (drone) da endişelere dahil. Her tür Bluetooth bağlantısının siber suçlular için potansiyel bir kapı olduğu, bunların bağlı cihazları, hatta ağın kendisini ele geçirmekte kullanılabileceği belirtiliyor.
Menzili bir kilometreyi bulan Bluetooth bağlantılarının endüstriyel varlık takibi gibi yeni amaçlarla kullanılabileceği belirtilirken, Bluetooth'un milyonlarca kullanıcının hayatını kolaylaştırdığı, ancak bu başarının Bluetooth'un yapabilecekleri açısından dar bir algı oluşturduğuna dikkat çekiliyor.
Bluetooth'u kullanılacak olan geliştiricilerin, iki cihaz arasındaki bağlantı menzilini tahmin eden yeni "Bluetooth Range Estimator" aracını kullanmaları tavsiye ediliyor.
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