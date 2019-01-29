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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
29.01.2019 - 14:31, Son Güncelleme:

Bluetooth 5.1 konumunuzu tam olarak bilecek

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Bluetooth 5.1 konumunuzu tam olarak bilecek

Bluetooth 5.1 sürümü çok yakında hayatımızda olacak ve pek çok kullanıcı bu sürümle birlikte bir dizi yeni özellikle tanışacak.

Bluetooth teknolojisi yeni bir boyut atlıyor. Artık yeni teknoloji sayesinde olduğunuz konum çok daha net bir şekilde belli olacak. Peki bu ne demek?

Bluetooth 5.1 teknolojisi, santimetre bazında pozisyon takibini olanaklı bir hale getirecek. Bluetooth Special Interest Group tarafından duyurulan Bluetooth 5.1 teknolojisi, pozisyonlara dayalı yeni teknolojilerle, konumlandırma konusunda büyük yenilikler getiriyor. Duyuruda açıklanan özellik ve teknolojilere baktığımızda, artık Bluetooth, konumunuzu net bir şekilde belirleyebilecek.

Bluetooth 5.1 konumunuzu tam olarak bilecek

Bu kullanım alanlarından birine örnek vermemiz gerekirse, kapalı ortamlarda kaybedilen eşyaların net olarak tespit edilip, eşyanın anında bulunması, en basit örnek olacaktır.

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