Bluetooth 5.1 konumunuzu tam olarak bilecek
Bluetooth 5.1 sürümü çok yakında hayatımızda olacak ve pek çok kullanıcı bu sürümle birlikte bir dizi yeni özellikle tanışacak.
Bluetooth teknolojisi yeni bir boyut atlıyor. Artık yeni teknoloji sayesinde olduğunuz konum çok daha net bir şekilde belli olacak. Peki bu ne demek?
Bluetooth 5.1 teknolojisi, santimetre bazında pozisyon takibini olanaklı bir hale getirecek. Bluetooth Special Interest Group tarafından duyurulan Bluetooth 5.1 teknolojisi, pozisyonlara dayalı yeni teknolojilerle, konumlandırma konusunda büyük yenilikler getiriyor. Duyuruda açıklanan özellik ve teknolojilere baktığımızda, artık Bluetooth, konumunuzu net bir şekilde belirleyebilecek.
Bu kullanım alanlarından birine örnek vermemiz gerekirse, kapalı ortamlarda kaybedilen eşyaların net olarak tespit edilip, eşyanın anında bulunması, en basit örnek olacaktır.
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