BlueKeep: Bilgisayarları bekleyen yeni büyük tehlike

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriBlueKeep: Bilgisayarları bekleyen yeni büyük tehlike
GeriTeknoloji BlueKeep: Bilgisayarları bekleyen yeni büyük tehlike
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
08.07.2019 - 08:09, Son Güncelleme:

BlueKeep: Bilgisayarları bekleyen yeni büyük tehlike

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
BlueKeep: Bilgisayarları bekleyen yeni büyük tehlike

Güvenlik şirketi Sophos'un yayınladığı son rapor, BlueKeep isimli tehdidin varlığını ortaya koydu. BlueKeep sayesinde hacker'lar kolayca Uzak Masaüstü Protokolü aracılığıyla hedef sistemlerde diledikleri komutları çalıştırabiliyor ve zararlı yazılım yükleyebiliyor.

2017 yılında ortaya çıkan WannaCry isimli fidye yazılımı kadar hızla yayılabilme potansiyeline sahip olan BlueKeep, özellikle güncellenmemiş işletim sistemlerini hedef alıyor. Dünya genelinde Windows XP başta olmak üzere Windows 7, Windows Server 2003 ve Windows Server 2008 gibi 'günü' geçmiş yazılımlar halen kullanılıyor. Bu ise hacker'lara davetiye çıkarıyor. 

Henüz BlueKeep açığını kullanan bir saldırı ortaya çıkmamış olsa da, Sophos'un ortaya koyduğu kanıt böyle bir saldırının neden olabileceği zararı gözler önüne seriyor. Üstelik saldırının gerçekleşmesi için bilgisayar sahibinin herhangi bir müdahalesi de gerekmiyor. Bu durum sistemlerin gizlice takip altına alınmasından fidye saldırılarına, hatta ağdaki tüm bilgilerin tamamen silinmesine kadar pek çok olasılığı beraberinde getiriyor.

Güvenlik uzmanları, olası bir BlueKeep saldırısından korunmak için ilgili yamaların vakit kaybetmeden yüklenmesi gerektiğine dikkat çekiyor. Ayrıca ihtiyaç olmayan sistemlerde RDP'nin devre dışı bırakılmasını, gerektiğinde dahili RDP sunucusuna mutlaka VPN aracılığıyla bağlanılmasını ve RDP servisinin çalıştığı makinelere erişimi olan kullanıcı hesaplarında çok adımlı doğrulama sistemlerinin aktif hale getirilmesini tavsiye ediyor.

Oppo Reno incelemesiTürkiye pazarında gün geçtikçe sesini daha fazla duymaya başladığımız Oppo Reno'yu inceledik. İşte artısı ve eksisiyle Oppo Reno'nun en dikkat çekici özellikleri
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Teknoloji Haberleri

Sıradaki Haber
Hyundai bu kez yürüyebilen otomobil yaptı
Sharp'tan dünyanın en hafif telefonu geldi
Google sonunda banyoya girdi, emirlerinizi bekliyor!
Amazon nasıl dünyanın en değerli halka açık şirketi oldu?