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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
A.A.
30.10.2019 - 06:05, Son Güncelleme:

'Blockzinciri en önemli teknolojilerden biri'

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'Blockzinciri en önemli teknolojilerden biri'

Türkiye Bilişim Vakfı Genel Sekreteri Çağdaş Ergin, "Blokzinciri teknolojisi gelecek döneme şekil verecek en önemli teknolojilerden biri." dedi.bili

Türkiye Bilişim Vakfı Genel Sekreteri Çağdaş Ergin, blokzinciri (blockchain) teknolojisinin gelecek döneme şekil verecek en önemli teknolojilerden biri olduğunu söyledi.

Türkiye Bilişim Vakfı Genel Sekreteri Çağdaş Ergin, AA muhabirine Bitcoin teknolojisinin arkasındaki blokzinciri teknolojisi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Blokzincirinin dünya gündemine daha çok bitcoin ile girdiğine dikkati çeken Ergin, şöyle konuştu:

"Blokzinciri teknolojisi önümüzdeki döneme şekil verecek en önemli teknolojilerden biri. Bu teknolojini en yaratıcı-yıkıcı tarafı hızlı, güvenli ve dağıtık yapılar tarafından idare edilen merkezi bir otorite olmaksızın kullanılabilen bir teknoloji olması.Dijital paralar tek başına blokzinciri teknolojisini anlamak veya anlatmak için yeterli değiller. Bu teknolojinin paranın dışında sağlık, enerji, üretim ve lojistikte yani insanların en çok haşır neşir olduğu sektörlerde birçok avantajları var.

En önemli avantajı bir kere aracıları ortadan kaldırıyor. Mesela ikimiz aramızda yapacağımız alışverişte bir aracıya gerek olmaksızın, tamamen blokzinciri teknolojisini verdiği güven garantisi ile o alışverişi yapabiliriz. Ben size alacağım gayrimenkulun parasını geçerim sizde eş zamanlı olarak gayrimenkulun devrini yapabilirsiniz. Bu bir daha geri dönülemez ve silinemez bir şekilde zincir ağına kaydolunabiliyor."

Blokzinciri konusunda yolun en başında olunduğuna vurgu yapan Ergin, "Blockchain Türkiye Platformunun üyeleri arasında da bu uygulamaları geliştiren değerli şirketlerimiz var. Uçtan uca bir gümrük işini yapabilen bir proje deneme aşamasını geçmiş uygulanmaya başlayabilecek durumda. Diğer taraftan dijital kimlik ile ilgili Bankalararası Kart Merkezi'nin yürüttüğü bir çalışma var." diye konuştu.

Kripto paralar konsunda bankaların mesafeli olduklarını anlatan Ergin, "Merkez bankaları çok doğal olarak kripto paralara karşı temkinli davranıyorlar. Eğer kripto paralar konusunda hayal edilen yere varılabilirse merkez bankalarının faaliyet alanları neredeyse ortadan kalkacak. Ya da onlara olan ihtiyaç ortadan kalkacak." dedi.

Facebook'un Libra projesi konusunda da yorumlarda bulunan Ergin, Facebook çok sayıda kullanıcıya sahip olmasının önemli olduğunu söyledi. Ergin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Facebook'un söylediğine göre bugün dünyanın yarıya yakını bir banka hesabına sahip olmadığı ve finansal hizmetlerden yararlanamadığı gerçeğinden yola çıkarak Libra vasıtasıyla finansal hizmet ağı sunma projesiydi bu. Libra kripto paralardan oldukça farklı gibi duruyor. Çünkü karşılığında geçerli bir para birimi var. Bu tatil köylerine girerlerken verilen boncuklar gibi bir şey. O boncuklarla tatil köyü içerisindeki bütün harcamlarınızı yapabiliyorsunuz. Burada siz boncukla işlerinizi görüyorsunuz ama aslında bir para harcıyorsunuz. Çıkarken bun boncukları gerçek parayla ödüyorsunuz. Libra aslında büyük bir proje olarak ortaya çıktı ama başından bazı şirketlerin projeden çekilmesi bazı anlaşmazlıklar olduğunu gösteriyor. İzleyip göreceğiz."

Arabanız yolda çukuru görünce belediyeye kapattıracakHitachi Vantara tarafından geliştirilen ve henüz pilot aşamasında olan yeni bir sürücü izleme teknolojisi, yollara çıkan araçlarda önemli değişiklikler yapacak.
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