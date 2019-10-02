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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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02.10.2019 - 08:03, Son Güncelleme:

Blizzcon için sanal biletler satışa sunuldu

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Blizzcon için sanal biletler satışa sunuldu

Oyunseverlerin her yıl heyecanla beklediği ve Blizzard Entertainment tarafından düzenlenen BlizzCon 2019 oyun fuarına bir ay kaldı. Dünyanın dört bir yanından gelen Blizzard hayranları ve oyuncuları, 1 Kasım’dan itibaren iki gün boyunca Blizzard oyunları, espor karşılaşmaları, cosplay gösterileri, yarışmalar ve çok daha fazlası için bir araya geliyor. Fiziksel olarak fuara katılamayacak olan oyuncular ise sanal bilet alarak bilgisayarı başında etkinliği takip edebilecek.

Fiziksel olarak fuara katılamayacak olan oyuncuları sevindirecek haber ise bugün geldi. Bu yıl fuarın ana sahnesinde gerçekleşecek etkinliklerin önceki yıllara kıyasla çok daha fazlası ücretsiz olarak internet üzerinden izlenebilecek. BlizzCon deneyimini bir üst seviyeye taşımak isteyen oyunseverler için özel olarak hazırlanan BlizzCon 2019 Sanal Biletleri (BlizzCon 2019 Virtual Tickets) ise an itibarıyla Blizzard Shop üzerinden satışa çıktı. 

BlizzCon 2019 Sanal Bileti, aynı zamanda World of Warcraft, Overwatch, Hearthstone, StarCraft II, Heroes of the Storm ve Diablo III gibi Blizzard Entertainment’ın oyunlarına ait hediye eşyalar da kazandırıyor. Sanal Bilet, oyun içi hediyelerle birlikte BlizzCon Tam Erişim Kanalı (BlizzCon All-Access Channel) içerikleri, cuma günü gerçekleşecek olan Topluluk Gecesi yarışmaları (Community Night contests), önümüzdeki günlerde açıklanacak müzikal performanslarla dolu kapanış etkinlikleri ve toplamda üç ayrı sahnede gerçekleşecek geliştirici panelleri gibi pek çok keyifli canlı yayını da içeriyor. 

Bu yıl hem BlizzCon fuar katılımcıları hem de Sanal Bilet sahipleri birçok oyun içi hediye kazanma fırsatı elde ediyor. Bu hediyelerden bazıları şöyle:

World of Warcraft: Alliance ve Horde arasındaki bitmek bilmeyen savaşta yanı başınızda yepyeni murloc pet'leriniz Finduin (Alliance) ve Gillvanas (Horde) olacak. Ayrıca, donmuş tepelere yapacağınız bir sonraki yolculuğa çıkmadan önünüzdeki çetin macera için biçilmiş kaftan olan Wendigo Tulumu transmog görünümünü kuşanmaya ne dersiniz? 

Overwatch: Warcraft temalı efsanevi Overwatch kostümleriyle gezegenimizin geleceği için savaşırken bile Azeroth’un 25. yılına selam çakmaktan geri kalmayın. Illidan Genji kostümüyle rakiplerinizden intikam almaya ya da Tyrande Symmetra kostümüyle Elune’un ışığını saçmaya ne dersiniz? Kostümler BlizzCon öncesinde oyunda olacak!

Hearthstone: Bir sonraki düellonuzda BlizzCon heyecanını BlizzCon 2019 kart sırtıyla masaya taşımaya ne dersiniz? Peki ya BlizzCon’da açıklanacak esrarengiz bir efsanevi altın karta sahip olmaya? Bu hediyeler BlizzCon sonrasında oyunda olacak!

Heroes of the Storm: BlizzCon temalı spreyinizin yanı sıra Celestial Deepcrawler bineğinizle Nexus’un tozunu attırın. Bineğinizin görünüşüne aldanmayın! O pençeler sizi kıstırdığında ya da gezegeninizdeki tüm hayatı yok ettiğinde kaçacak yeriniz olmayacak. 

StarCraft II: Bir sonraki savaşınıza üç farklı Brood War® dönemi görünümü ve simgesiyle girmeye hazır mısınız? Classic Battlecruiser’la zerg saldırısına karşı gözcülük yapın, Classic Ultralisk’le düşmanlarınızı avlayın ya da Tassadar’ın fedakarlığını Classic Carrier’la şereflendirin. 

BlizzCon Tam Erişim Kanalı (All-Access Channel): BlizzCon Tam Erişim Kanalı 1-2 Kasım tarihlerinde tüm gün boyunca sanal bir tur rehberi misali fuarın her bir köşesini keşfedecek ve izleyenlere ana sahne etkinlikleri, espor turnuvaları, Blizzard geliştiricileriyle çok özel röportajlar ve çok daha fazlasını sunacak.
Detaylı Geliştirici Paneli Yayınları: BlizzCon’un ana sahnelerinde gerçekleşecek panellerden seçkiler ücretsiz olarak herkes tarafından izlenebilirken Sanal Bilet sahipleri Mythic, Legendary ve Epic adındaki üç sahnedeki tüm panelleri detaylı bir şekilde izleyebilecek, en sevdikleri oyunların arka planında neler olup bittiğinden tamamen haberdar olacak. 

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