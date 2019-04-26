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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
26.04.2019 - 11:42, Son Güncelleme:

Blizzcon için geri sayım başladı

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Blizzcon için geri sayım başladı

Tüm dünyadaki Blizzard fanlarının heyecanla bekledikleri BlizzCon 2019 fuarı, bu yıl 1-2 Kasım tarihlerinde Kaliforniya’da bulunan Anaheim Convention Center’da gerçekleşecek. Birbirinden heyecanlı oyunlar, eSpor karşılaşmaları ve cosplay gösterilerine ev sahipliği yapacak fuarda Blizzard Entertainment ayrıca geliştirdiği oyunlarla ilgili en yeni haberleri paylaşıyor olacak. Etkinlik biletleri 4 Mayıs Cumartesi ve 8 Mayıs Çarşamba olmak üzere iki farklı günde satışa sunulacak.

BlizzCon 2019, Blizzard Entertainment’a özel geliştirici panelleri, profesyonel eSpor karşılaşmaları ve katılımcıların yaratıcılıklarını ortaya koyarak kendilerini gösterebilecekleri topluluk etkinlikleri gibi pek çok aktiviteyi bir çatı altında topluyor. Bu yılki sayısız etkinliğe yer açmak için daha geniş bir alana yayılması hedeflenen fuarda ayrıca etkinlikten bir gün önce gerçekleştirilecek “BlizzCon Pregame Festivities” (Fuar Öncesi Şenlikleri) kapsamında oyunculara yönelik eğlenceli topluluk buluşmaları düzenlenecek.

“BlizzCon bugüne kadar Blizzard oyuncu topluluğumuza kendilerini evlerinde hissettikleri, internet arkadaşlıklarının gerçeğe dönüştüğü ve yepyeni dostlukların kurulduğu sıcak bir ortam sundu,” diyen Blizzard Entertainment başkanı J. Allen Brack, sözlerini, “Bu yıl da fuara gelecek herkesi karşılamayı dört gözle bekliyor, onlarla bir araya gelmek, gülüp eğlenmek ve elimizdeki en yeni gelişmeleri paylaşmak için sabırsızlanıyoruz,” şeklinde sürdürdü.

BlizzCon aynı zamanda Blizzard için büyük önem taşıyan eSpor karşılaşmalarına da ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Bunlar arasında Hearthstone Dünya Finalleri (Hearthstone Global Finals), Hearthstone Grandmasters liginin heyecanla beklenen nihai karşılaşmaları, Overwatch World Cup (Overwatch Dünya Kupası), StarCraft II World Championship Series‘in (StarCraft II Dünya Şampiyonası Serisi) epik final maçları, World of Warcraft Arena World Championship Finals (World of Warcraft Arena Dünya Şampiyonası Finalleri) ve bu yıl ilk kez düzenlenen World of Warcraft Mythic Dungeon International‘ın (World of Warcraft Uluslararası Efsanevi Zindan Karşılaşmaları) final maçları yer alıyor.

Bu yıl BlizzCon’a katılmak isteyenleri 3 farklı bilet seçeneği bekliyor. Bilet seçeneklerinin ilki, “BlizzCon Portal Pass”, BlizzCon’u doyasıya yaşamak isteyenler için birebir. Bu bileti satın alanlar diğer katılımcılardan ayrı özel bir noktadan alana giriş hakkı, BlizzCon’dan 1 gün önce “Night at the Faire” (Panayırda bir Gece) etkinliği kapsamında gerçekleşecek çok özel Darkmoon Panayırına (Darkmoon Faire) giriş hakkı, Cuma ve Cumartesi günleri alana erken giriş hakkı, özel park alanı, fuar süresince dinlenip Blizzard çalışanları ile sohbet edebilecekleri özel bir alan ve çok daha fazlasına sahip olacaklar.

İkinci bilet seçeneği olan BlizzCon Pass, standart bilet olup alana giriş hakkı yanında Fuar Öncesi Şenliklerine katılım hakkı sağlıyor. Üçüncü ve son seçenek olan BlizzCon Benefit Dinner (BlizzCon Bağış Yemeği) ise BlizzCon Portal Pass’in tüm ayrıcalıkları yanında etkinlikten bir gece önce düzenlenecek özel hayır yemeğine katılım imkanı veriyor. Bilet sahipleri yemekte Blizzard geliştiricileri ile birebir sohbet etme şansını elde ederlerken bilet parasının bir kısmı da çocuk sağlığı üzerine önemli çalışmalar yapan CHOC Children’s‘a bağış olarak gidecek.

Bu yıl biletler 4 Mayıs ve 8 Mayıs olmak üzere iki ayrı günde satışa sürülüyor. 

Üç bilet seçeneği de içeriğini önümüzdeki günlerde açıklayacağımız BlizzCon oyun içi hediyeleri (in-game goodies) ile birlikte geliyor. Bunun yanı sıra katılımcılar, biletlerini alırken çok özel iki hatıra figüründen birini satın alma şansına sahip olacaklar. Warcraft‘ın 25. Yılı anısına imal edilen Orc Savaşçısı (Orc Grunt) ve Piyade Eri (Human Footman) heykelciklerinden birini seçtikten sonra ödeme sayfasına geçerek bu eşsiz figürlere sahip olabileceksiniz. Bu yıl heykeller, daha önceki yıllarda sunulan BlizzCon Goodie Bag’in (BlizzCon Hediye Paketi) yerini alıyorlar.

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