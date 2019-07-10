Blizzard'ın yeni oyunu Starcraft: Cartooned yayında
Blizzard Entertainment tarafından geliştirilen gerçek zamanlı strateji klasiği StarCraft, Carbot Animations’ın çizgi filme benzeyen sevimli grafikleriyle geldi.
Oyunda her bir birim, yapı, harita, menü öğesi ve görev, Carbot Animations’ın sevilen görsel tasarımlarıyla renkleniyor. Dilerseniz Epik tek oyunculu moduna yeni bir soluk getirin ya da bu çılgın görünümlü macerayı internete taşıyarak çok oyunculu modda ladder 'kasabilirsiniz.'
Bunların hiçbiri olmazsa en sevdiğiniz custom bir oyunda arkadaşlarınızla (onlarda Starcraft: Cartooned olmasa bile) birlikte oynayabilirsiniz.
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