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Teknoloji
Haber Giriş: 24.01.2020 - 08:40,Son Güncelleme:/

Blizzard'ın popüler oyunu Overwatch bünyesinde 'Fare Yılı' başladı

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Blizzard'ın popüler oyunu Overwatch bünyesinde 'Fare Yılı' başladı

Overwatch, 2020 Yeni Ay Yılı etkinliği kapsamında yepyeni ödüller, Bayrağı Kap modu ve haftalık görevlerle oyuncuların karşısına çıkıyor.

Overwatch’ta 2020 Yeni Ay Yılı etkinliği PC, Xbox One, PS4 ve Nintendo Switch platformlarında başladı.  

YENİ OYUN MODU: BAYRAĞA HÜCUM

Bayrağı Kap kapışmaları Arcade moduna geri dönüyor!
Yeni Ay Yılı yamasıyla gelen Bayrağa Hücum (Capture The Flag Blitz), daha önceki Bayrağı Kap kapışmalarının değiştirilmiş bir versiyonu.
Bu kez bayraklar birbirine öncekinden daha yakın. Genelde uzatmalara kalan oyunların gittiği noktalarda bulunuyorlar.
Oyunu kazanmak için 3 yerine 6 bayrak toplamalısınız!

HAFTALIK GÖREVLER

Haftalık Görevler geri dönüyor! 9 oyun kazanarak sınırlı süreliğine burada olacak ödülleri elde edebileceksiniz.
Bu ödüller arasında oyuncu simgeleri, spreyler ve epik kostümler var!
1. Hafta: Keşiş Doomfist (Epik)
2. Hafta: Kadim Çin Bronzu Winston (Epik)
3. Hafta: Kâğıt Sanatı Wrecking Ball (Epik)

YENİ KOZMTİK EŞYALAR

4 Efsanevi Kostüm
3 Epik Kostüm
Oyuncu Simgeleri, İfadeler, Spreyler

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