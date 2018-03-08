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    BlackBerry, WhatsApp'ı mahkemeye verdi

    Hürriyet Haber
    08.03.2018 - 08:34 | Son Güncelleme:

    BlackBerry, WhatsApp'ın, Instagram'ın ve Facebook'un bazı mesajlaşma patentlerini çiğnediği iddiası ile Facebook'u mahkemeye verdi!

    BlackBerry, mesajlaşma teknolojileri ile ilgili sahip olduğu patentleri çiğnediği için Facebook'a dava açtı. Şirketin iddiasına göre Facebook, WhatsApp ve Instagram, BlackBerry'nin anlık mesajlaşma teknolojisini kullanıyor. Açık olmak gerekirse, davayı açan şirketin sahibi olan TCL değil, BlackBerry'nin kendisi.

    Bu dava, yıllar süren diyalog ardından gerçekleşiyor. BlackBerry, Facebook ile birlikte çalışarak siber-güvenlik ve gömülü yazılımın liderliğini alabilir ve Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın bağlı geleceği kurmakta baş rol oynayabileceğini söylüyor. Ancak görünüşe bakılırsa Facebook aynı görüşe sahip değil.

    BlackBerry'ye göre Facebook ve himayesinde bulunan diğer iletişim uygulamaları, BlackBerry'nin buluşlarını kullanıyor. Bunlar arasında güvenlik sistemleri, ikonik fikirler ve özellikler bulunuyor. Örneğin kaç tane okunmamış mesaj olduğunu gösteren yazılım, zaman damgası ve gönderilere arkadaşları etiketleme fikirleri BlackBerry'e ait.

    Facebook genel müdür yardımcısı Paul Greval, BlackBerry'nin icat etmeyi bıraktığını ve diğer girişimlere vergi koymaya çalıştığının altını çizdi, ve geri adım atmayacaklarını söyledi.

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    Etiketler: uygulama
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