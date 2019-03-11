BlackBerry: Ekranı katlanan telefonlar hantal
BlackBerry'nin CEO'su John Chen, son günlerin popüler cihazları olan Galaxy Fold ve Huawei Mate X'e atıfta bulunarak ekranı katlanabilen telefonlarla ilgili ilginç bir açıklama yaptı. Bu tür telefonların çok da gerekli olmadığına dikkat çeken Chen, bu cihazları hantal bulduğunu kaydetti.
Samsung'un Galaxy Fold ve Huawei Mate X model ekranı katlanabilen telefonları kullanıcıların dilinde. Uzun yıllardır beklenen bu yapıdaki telefonlar henüz yolun başında olsa da, aynı anda üç uygulamayı tek ekranda kullanabilmek oldukça kullanışlı bir özellik. Diğer yandan katlanabilir ekranlı telefonları gereksiz bulanlar da var!
BlackBerry'nin CEO'su John Chen katlanabilir telefonları, akıllı telefon pazarına damgasını vuracak kadar gerekli bulmadığını duyurdu. Chen'e göre parmak izi sensörleri, yüz tanıma sensörleri ve iris tarayıcılar akıllı telefon dünyasında bir devri kapatıp yepyeni bir devri açan teknolojilerdi. Ancak CEO, katlanabilir ekranların böylesi büyük bir gelişme olmadığını düşünüyor.
BlackBerry'e göre katlanabilir telefonların pek çok dezavantajı var. Bunlardan başlıcası katlandıklarında standart bir telefon boyutuna gelmeleri gerektiği için ortalama bir telefonun neredeyse iki katı boyutundalar. Bu da oldukça hantal gözükmelerine sebep oluyor.
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